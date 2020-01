Deze 62 emoji worden later toegevoegd aan het assortiment

Het Unicode Consortium heeft bekendgemaakt welke nieuwe emoji we later dit jaar mogen verwachten voor onder meer Android 11 en iOS 14. In totaal gaat het om 62 nieuwe, kleine afbeeldingen en 55 varianten met verschillende huidskleuren en gendervarianten.

Nieuwe emoji gepresenteerd

Ook heeft Google meteen vijf toevoegingen gepresenteerd, die we later dit jaar in Android 11 kunnen verwachten. Het Unicode Consortium is het bedrijf dat verantwoordelijk voor de emoji die we dagelijks gebruiken en presenteert om zo veel tijd nieuwe varianten die we kunnen gebruiken. Er zijn veel soorten mensen en dus veel verschillende wensen en voor iedereen moet er straks meer opties zijn. Zo kunnen we meer gendervarianten verwachten voor ‘persoon in sluier’ en ‘persoon in smoking’. Maar ook ‘persoon met baby die de fles krijgt’ krijgt straks meer gendervarianten. Daarnaast komen er meer emoji aan voor het uiten van empathie, zoals mensen die elkaar omhelzen en ‘voorzichtig lachen met een traan’. Die kun je gebruiken als je opluchting en waardering voelt.

Verder is de vlag voor transgender personen toegevoegd (de emoji op de afbeelding) en mag je rekenen op een ijsbeer, thee met bubbels, een theepot en een pinata. De volledige lijst met nieuwe plaatjes vind je op de website van de organisatie. Ze worden later dit jaar toegevoegd aan bijvoorbeeld Android 11 en iOS 14.