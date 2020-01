OnePlus introduceert conceptsmartphone tijdens CES 2020

De Chinese fabrikant OnePlus heeft tijdens CES 2020 zijn eerste conceptsmartphone aangekondigd: de OnePlus Concept One. De telefoon maakt gebruik van elektrochroom glas, waardoor de transparantie kan veranderen en de camera achterop ‘onzichtbaar’ kan worden.

OnePlus Concept One gepresenteerd

Voor het ontwerp van de conceptsmartphone werkte OnePlus samen met partner McLaren. De cameralenzen aan de achterkant worden verborgen door het dynamische elektrochroom glas en worden pas zichtbaar als de camera in gebruik is. Deze oplossing noemt het bedrijf ‘elektronische CMF’.

Het glas van de OnePlus Concept One maakt gebruik van organische deeltjes om de transparantie ervan te veranderen. Op die manier kan het glas dat de cameralenzen bedekt binnen enkele seconden veranderen van zwart naar volledig helder. Wanneer de camera niet in gebruik is, is de hele achterkant van de telefoon effen en glad. Het speciale glas biedt ook een praktisch voordeel: het functioneert als een ingebouwde polarisatiefilter. Hierdoor kunnen gebruikers ook bij grote lichtsterkte scherpe en meer gedetailleerde foto’s maken.

Een van de grootste uitdagingen was om het glas dun en licht te maken zonder dat het breekbaar werd. Elektrochroom glas bestaat meestal uit twee glaspanelen met een kleurveranderend materiaal ertussen. Voor de conceptsmartphone heeft OnePlus een nog dunner materiaal gemaakt dan op dit moment gebruikelijk is in auto’s en vliegtuigen. De glaspanelen van de Concept One zijn 0,1 millimeter dik, met een totale dikte van 0,35 millimeter. Dat is net zo dun als een screenprotector.

De onzichtbare camera van de OnePlus Concept One is grondig getest en gemeten op snelheid. De OnePlus Concept One heeft 0,7 seconden nodig om het glas te laten overgaan van massief zwart naar volledig helder – dat is sneller dan de camera zelf nodig heeft om zichzelf te activeren. Die snelheid is uniek in de branche – en gebruikt weinig tot geen stroom. Het OnePlus-team testte bijna acht maanden lang meer dan honderd verschillende opties om tot de best mogelijke combinatie van looks, snelheid en stroomverbruik te komen.

Voor meer nieuws vanuit Las Vegas en over de CES-beurs die nu plaatsvindt, kun je terecht in ons nieuwsarchief.