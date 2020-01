OnePlus lijkt over te gaan op draadloos opladen

OnePlus lijkt binnenkort een telefoon aan te kondigen die draadloos kan worden opgeladen. Het telefoonbedrijf, dat vaak naar zijn gebruikers luistert om nieuwe mogelijkheden aan zijn toestellen toe te voegen, heeft dit verzoek al meermalen vanuit deze groep gekregen en lijkt het nu daadwerkelijk te implementeren.

Wireless Power Consortium

We verwachten dit omdat OnePlus zich heeft ingeschreven bij WPC, het Wireless Power Consortium. Dit consortium bestaat uit een groep bedrijven die samenwerkt aan draadloos opladen, zoals de Qi-standaard. Die Qi-standaard wordt door onder andere Google, Samsung, Apple en LG gebruikt. Het is de vraag of OnePlus hiermee al aan de slag is voor de OnePlus 8, die naar verwachting later dit jaar wordt aangekondigd.

Het is onbekend wanneer OnePlus zich heeft aangesloten bij de WPC. Vorig jaar heeft Oppo zich erbij gevoegd, een zusje van OnePlus. Het lidmaatschap betekent niet per se dat OnePlus met een telefoon zal komen die draadloos kan opladen. Het kan ook zijn dat het ervoor gekozen heeft om draadloos oplaadbare in-ear-oordopjes te gaan maken. Hieronder kun je de registratie van OnePlus bij WPC bekijken:

Deze ontdekking komt een dag nadat aan het licht kwam dat Apple toch nog met een draadloze oplader voor iPad lijkt te gaan komen. Het wordt geen AirPower, maar een iets eenvoudiger exemplaar. Het is nog een gerucht gebaseerd op uitspraken van een analist, maar het geeft samen met dit nieuws aan dat draadloos opladen op de kaart blijft bij de techgiganten.