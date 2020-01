Onzichtbare cameratechnologie van OnePlus komt naar andere telefoons

OnePlus heeft bevestigd dat de onzichtbare cameratechnologie op de conceptsmartphone van het bedrijf naar andere smartphones komt. Helaas heeft de ceo van het bedrijf niet bekendgemaakt wanneer het zover is, maar we zouden er ook niet heel lang op hoeven wachten.

Onzichtbare cameratechnologie van OnePlus

Dat heeft Pete Lau bevestigd tegenover de redactie van The Verge tijdens een podcast. Tijdens CES 2020 onthulde de fabrikant van populaire Android-telefoons een conceptsmartphone met onzichtbare cameratechnologie. Middels speciaal glas is het bedrijf in staat geweest de camera te verbergen wanneer die niet gebruikt wordt. Echter, door de complexe basis van de technologie heeft het bedrijf meer tijd nodig voor het uitvoeren van tests, zodat alles goed blijft werken wanneer het product de conceptfase ontstijgt.

Het glas van de OnePlus Concept One maakt gebruik van organische deeltjes om de transparantie ervan te veranderen. Op die manier kan het glas dat de cameralenzen bedekt binnen enkele seconden veranderen van zwart naar volledig helder. Wanneer de camera niet in gebruik is, is de hele achterkant van de telefoon effen en glad. Het speciale glas biedt ook een praktisch voordeel: het functioneert als een ingebouwde polarisatiefilter. Hierdoor kunnen gebruikers ook bij grote lichtsterkte scherpe en meer gedetailleerde foto’s maken.