Pokémon Go: competitieve gevechten worden nu uitgerold

Niantic heeft bekendgermaakt dat de competitieve gevechten nu uitgerold worden naar Pokémon Go. De Battle League wordt langzaam uitgerold. In dit kampioenschap kunnen spelers het tegen elkaar opnemen, ongeacht hun locatie op de wereld.

Pokémon Go Battle League beschikbaar

Daarnaast worden Premium Raid Passes nu Premium Battle Passes, waarmee spelers premium objecten kunnen vrijspelen in het spel. Wanneer je de nieuwste update binnengehaald hebt, dan dien je eerst nog vijf kilometer te lopen voordat je toegang krijgt. Je kunt er ook voor kiezen om die toegang te kopen; maar hoe meer kilometers je gelopen hebt, hoe lager de prijs. Competitief tegen elkaar vechten is een optie waar spelers van het eerste uur al naar uitkijken; de vraag is echter of die spelers nog steeds aan het spelen zijn.

De Pokémon Go Battle League werkt met seizoenen. Voor nu is er nog een soort voorseizoen waar spelers in rang kunnen stijgen en items kunnen verdienen. Ook kunnen ze zo alvast wat ervaring opdoen met het systeem. Er zijn drie soorten leagues met eigen regels, zodat mogelijk niet één speler ineens overal doorheen blaast. Het gaat om de Great, Ultra en Master Leagues. De Battle League wordt eerst uitgerold naar spelers met hogere levels. Speel je dus nog niet zo lang, dan moet je waarschijnlijker wat langer wachten.