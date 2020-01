Renders verschenen: zo ziet Samsung Galaxy Z Flip eruit

Terwijl de ogen gericht zijn op februari, wanneer Samsung de Galaxy S20 zal aankondigen, is er een heel ander Samsung-toestel dat vandaag het nieuws domineert: de vouwbare Samsung Galaxy Z Flip. Er zijn renders waarop te zien is hoe de telefoon eruitziet.

Samsung Galaxy Z Flip

2019 was toch niet helemaal het jaar van de vouwbare telefoon, maar vooralsnog lijkt 2020 dat wel te worden. Samsung’s volgende vouwtelefoon is Galaxy Z Flip, waarvan op de website WinFuture renders zijn verschenen. Het toestel doet denken aan een poederdoosje, maar weegt aanzienlijk meer: 183 gram. Het is een toestel dat horizontaal van boven naar beneden klapt en dichtgeklapt een vierkant vormt.

WinFuture-journalist Roland Quandt schrijft dat het FHD+-display een aspectratio heeft van 22:9. Dat is aanzienlijk hoger dan we gewend zijn. Het toestel is 6,7-inch lang (diagonaal) als hij is uitgeklapt en zo’n 7mm dik. De telefoon kan worden gevouwen door een speciaal scharnier waarbij het toestel tussen de 70 en 110 graden kan openen, iets dat handig is voor videobel-apps zoals Google Duo.

12MP-camera

De camera van het toestel is 12MP gecombineerd met een sensor van 12MP, inclusief groothoeklens. De selfiecamera is 10MP en is in het scherm geïntegreerd in de vorm van een perforatorgaatje.

Er zit een klein schermpje aan de achterkant van de telefoon. Deze is 1,06-inch en 300×116 pixels. Hierop wordt de tijd getoond, maar ook app-meldingen. Een microSD-gleuf zit niet in het toestel, dat wel is voorzien van een Snapdragon 855+, 8GB RAM en 265GB opslaggeheugen. De batterij is 3.300 mAh, wat niet uitzonderlijk veel is. Zeker niet gezien de prijs van het toestel: zo’n 1500 euro.

Of dit allemaal klopt, dat moeten we nog afwachten. Samsung heeft nog niets bevestigd van deze telefoon, die volgens de geruchten op 14 februari (Valentijnsdag) verschijnt.