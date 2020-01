Samsung brengt nieuwe Galaxy A71 en Galaxy A51 naar de Benelux

Afgelopen december kondigde Samsung de Galaxy A51 en Galaxy A71 smartphones al aan, en vandaag laat de Zuid-Koreaanse fabrikant weten dat de toestellen ook naar Nederland en België komen. Eind januari moeten ze in de winkels liggen. De Galaxy A71 en A51 zitten volgens Samsung boordevol verbeterde functies en innovaties, waaronder een batterij die langer meegaat, een slimmere camera en een Infinity-O-display.

Samsung Galaxy A51

De Galaxy A51 heeft een Super AMOLED Infinity-O display van 6,5-inch, een Exynos 9611-processor, 4 of 6 GB werkgeheugen en 64 of 128 GB opslaggeheugen. Het toestel krijgt geen notch (scherminkeping), maar een gaatje in het display voor de frontcamera. Verder zien we een grote batterij van 4.000 mAh en snelladen kan met de 15W-lader . Ook de vingerafdruksensor onder het scherm keert terug op dit nieuwe model.

Achterop heeft de Galaxy A51 er een camera bijgekregen. Niet drie, maar vier camera’s. De hoofdcamera gaat op dit nieuwe model van 25 megapixel naar 48 megapixel en de ultra-groothoeklens gaat van acht megapixel naar twaalf megapixel. Er is een dieptesensor van vijf megapixel en tenslotte krijgt de Galaxy A51 ook een macrolens van vijf megapixel om foto’s van heel dichtbij te kunnen maken. Voorop vinden we een camera van 32 megapixel terug.

Het toestel verschijnt eind januari in de Benelux voor 369 euro. De Samsung A51 komt in drie kleuren: Prism Crush Black, Prism Crush White en Prism Crush Blue

Samsung Galaxy A71

De Galaxy A71 komt met ook met een Super AMOLED Plus Infinity-O display, maar dan van 6,7-inch en een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Ook hier geen notch, maar een gaatje in het display voor de frontcamera van 32 megapixel. De processor is een Octa Core (Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz) variant. Verder kun je kiezen uit 6 of 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh en snelladen tot 25W wordt ondersteund.

Achterop vinden we tevens vier camera’s terug. Een hoofdcamera van 64 megapixel (f/1.8), ultra-groothoeklens van twaalf megapixel (f/2.2) en een dieptesensor van vijf megapixel (f/2.2). Ook hier vinden we een macrolens van vijf megapixel (f/2.4) terug. Het nieuwe toestel zal direct draaien op Android 10.

De Samsung A71 komt in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush Silver en Prism Crush Blue en kost 469 euro. Ook dit toestel ligt eind januari in de winkels.