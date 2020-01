‘Samsung Galaxy S20 Plus krijgt 120 Hz-scherm, geen koptelefoonaansluiting’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan krijgt de Samsung Galaxy S20 Plus een scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Ook moet er in het midden van dat scherm, bovenaan, een cameragat zitten, net zoals we dat eerder gezien hebben bij de Samsung Galaxy Note 10.

Informatie gelekt over Samsung Galaxy S20 Plus

De informatie is afkomstig van XDA Developers, die de afgelopen dagen flink wat informatie aan het lekken is over de aankomende Galaxy-smartphones. De resolutie van het scherm van de Samsung Galaxy S20 Plus bedraagt 3200 bij 1440 pixels. De hoge verversingssnelheid werkt overigens alleen in de fhd+-resolutie. Wil je de hogere wqhd+ gebruiken (de maximale resolutie) dan blijft die snelheid hangen op maximaal 60 Hz. Tenminste, zoals het er nu naar uitziet. Dit kan in de toekomst nog veranderen.

De bron van XDA Developers bevestigt verder dat de Samsung Galaxy S20 Plus een ultrasonische vingerafdrukscanner in het display heeft, die vergelijkbaar is met de Galaxy S10. Destijds was dat nog een heikel punt. Niet alleen omdat de scanner trager was, maar ook omdat er problemen waren met schermbeschermers.

Verder zijn er nog wat specs naar voren gekomen. Zo krijgt de S20 Plus 12 GB aan werkgeheugen en een accu van 4500 mAh. En naar verluidt zal de smartphone geen koptelefoonaansluiting krijgen.