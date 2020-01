‘Samsung Galaxy S20 Ultra krijgt 16 GB aan werkgeheugen’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan krijgt de Samsung Galaxy S20 Ultra maar liefst 16 GB aan werkgeheugen. Je kunt merken dat de presentatie van de S20-lijn nadert, aangezien de geruchtenmolen nu echt op gang gekomen is.

Volgens Max Weinbach, de journalist die eerder bij XDA Developers informatie gelekt heeft over de Samsung Galaxy S20, krijgt de Samsung Galaxy S20 Ultra specificaties die we nog niet eerder gezien voor Android-telefoons. Het basismodel van de S20 Ultra zal 128 GB aan opslagruimte en 12 GB aan werkgeheugen krijgen, maar je kunt straks kiezen voor uitgebreidere opslag. Zo zou je zelfs 256 of 512 GB aan interne ruimte kunnen krijgen, terwijl je ook nog steeds een micro-sd-kaart tot 1 TB kunt gebruiken. Dan heb je dus al gauw 1,5 TB op je smartphone aan ruimte. Ook zou je moeten kunnen kiezen voor maar liefst 16 GB aan werkgeheugen.

Daarnaast zal er een Qualcomm Snapdragon 865-processor aanwezig (mogelijk krijgen we in Europa een Exynos-processor), terwijl het scherm een verversingssnelheid krijgt van 120 Hz en er ook ondersteuning is voor 5g. Mochten de geruchten kloppen, dan wordt dit één van de meest uitgebreide telefoons van 2020.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020