Samsung Galaxy Tab S6 5G is de eerste 5g-tablet op de markt

Samsung loopt voorop qua 5g. Het bedrijf brengt vandaag als één van de eerste fabrikanten een tablet op de markt met ondersteuning voor 5g. Vandaag is de tablet officieel in Zuid-Korea verschenen.

Vorige maand verscheen de eerste vermelding van de 5g-editie van deze tablet op de Zuid-Koreaanse website van Samsung. Toen was de Galaxy Tab S6 5G te zien naast enkele andere modellen binnen deze serie. Ook stond er toen bij dat dit model binnenkort zou verschijnen. Vandaag de dag is het echter zover, want de 5g-editie van de Galaxy Tab S6 is vandaag in Zuid-Korea gelanceerd. Omgerekend kost de Samsung Galaxy Tab S6 5G ongeveer 750 euro.

Snelle tablet met S Pen

De Galaxy Tab S6 werd afgelopen zomer gepresenteerd. Deze high-end opvolger van de Galaxy Tab S4 heeft een snelle Snapdragon 855-processor aan boord en een Super Amoled-scherm van 10,5-inch. De resolutie van het display bedraagt 2.560 bij 1.600 pixels. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar met 6 GB en 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Ook Samsung’s eigen stylus, de S Pen, speelt een grote rol op dit model.

Nu is er dus een nieuwe versie van de Galaxy Tab S6 bijgekomen. Aangezien we in Nederland nog even moeten wachten op 5g, is het maar de vraag of dit model ook in ons land zal verschijnen.