‘Samsung Galaxy Z Flip krijgt oudere camera’s aan boord’

Twee dagen geleden konden we de Samsung Galaxy Z Flip voor het eerst aanschouwen op gelekte renders, terwijl er gisteren een teaservideo van de aankomende vouwtelefoon verscheen. Vandaag zijn er meer details naar buiten gekomen over de opvouwbare Galaxy Z Flip, die de oude tijden van de klaptelefoon doet herleven in een nieuw jasje met opvouwbaar display.

Alhoewel details, het gaat eigenlijk vooral om geruchten. De opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip zou snelle hardware aan boord krijgen met een Snapdragon 855+-processor. Kijken we naar de geruchten over de camera’s aan boord, dan valt dat toch een beetje tegen. Wie had gehoopt dat we de 108-megapixel camera van de Galaxy S20 Ultra zouden krijgen, of desnoods de nieuwe camera van twaalf megapixel van de aankomende Galaxy S20 en S20+, die komt bedrogen uit. Zoals het nu lijkt krijgt de Galaxy Z Flip dezelfde camera’s als de Galaxy S10 en Galaxy Note 10 van vorig jaar.

Oude camera’s op de Galaxy Z Flip?

Toegegeven, deze camera’s behoorden tot de beste smartphonecamera’s van 2019, maar we zitten inmiddels in 2020. Je lijkt dus met de Samsung Galaxy Z Flip een nieuwe opvouwbare telefoon te krijgen met oude camera’s aan boord. Dat hoeft niet perse slecht te zijn, want deze camera’s hebben zich in 2019 zeker bewezen. Er is echter ook een lek die de prijs van de Galaxy Z Flip lijkt te weten. De opvouwbare smartphone zou voor 1500 euro moeten verschijnen. En dan is oudere hardware op het gebied van de camera’s toch een beetje jammer.