Samsung introduceert Galaxy S10 Lite en Note10 Lite

Samsung heeft vandaag, nog voor de start van CES 2020, de nieuwe Galaxy Note10 Lite en Galaxy S10 Lite aangekondigd. Beide toestellen komen met een 6,7-inch full hd+ display en draaien op Android 10.

Samsung Galaxy Note10 Lite en Galaxy S10 Lite

Zowel de Galaxy Note10 Lite als de Galaxy S10 Lite beschikken over de eigenschappen die de Note-serie en S-serie groot hebben gemaakt maar dan tegen een aantrekkelijkere prijs. Zo komen de toestellen met de laatste cameratechnologie, de S Pen stylus, een hoge resolutie display en een lange batterijduur.

De Galaxy S10 Lite bevat een main Wide-angle-camera en Ultra Wide- en Macro-camera’s, en combineert die met de nieuwe Super Steady OIS. De Super Steady mode moet altijd een stabiel beeld mogelijk maken. De Ultra Wide-camera heeft een 123-graden angle lens. Dit staat gelijk aan de kijkhoek van het menselijk oog.

De Galaxy Note10 Lite komt met de bekende S Pen. Met een klik van de S Pen navigeer je door een presentatie, beheer je videocontent of maak je foto’s. De functie Air Command geeft je toegang tot de S Pen-functies die je het meest gebruikt, terwijl Text Export je handgemaakte aantekeningen 1-op-1 overzet naar tekst, zodat het klaar is om te editen en te delen. Met Samsung Notes maak je ook onderweg aantekeningen. De pen wordt verbonden middels Bluetooth Low-Energy (BLE).

De Galaxy S10 Lite beschikt over Super AMOLED Plus en de Galaxy Note10 Lite over het Super AMOLED edge-to-edge Infinity-O display. Beide toestellen bieden een schermgrootte van 6,7 inch. Daarnaast komen beide toestellen een grote 4.500 mAh batterij en worden ze geleverd met Samsungs ecosysteem van apps en services, zoals Bixby (Vision, Lens Mode, Routines), Samsung Knox en Samsung Health.

Specificaties

Galaxy S10 Lite Galaxy Note10 Lite Display 6.7-inch Full HD+ Super AMOLED Plus Infinity-O Display 2400×1080 (394ppi) 6.7-inch Full HD+ Super AMOLED Infinity-O Display 2400×1080 (394ppi) Camera Achter: Triple Camera – Macro: 5MP F2.4 – Wide-angle: 48MP Super Steady OIS AF F2.0 – Ultra Wide: 12MP F2.2 Voor: 32MP F2.2 Achter: Triple Camera – Ultra Wide: 12MP F2.2 – Wide-angle: 12MP Dual Pixel AF F1.7 OIS – Telephoto: 12MP AF F2.4 OIS Voor: 32MP F2.2 Toestel 75.6 x 162.5 x 8.1mm, 186g 76.1 x 163.7 x 8.7mm, 199g Processor 7nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz) 10nm 64-bit Octa-core processor (Quad 2.7GHz + Quad 1.7GHz) Geheugen 8GB RAM met 128GB opslaggeheugen 6GB RAM met 128GB opslaggeheugen Batterij 4,500mAh 4,500mAh OS Android 10.0

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy S10 Lite is vanaf januari verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs vanaf 649 euro en komt in de kleuren Prism White, Prism Black en Prism Blue. De Galaxy Note10 Lite is vanaf januari verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs vanaf 599 euro en komt in de kleuren Aura Glow en Aura Black.