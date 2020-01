Samsung-website hint naar releasedatum Galaxy S20-serie

Het lijkt erop dat de releasedatum van de Samsung Galaxy S20-serie gelekt is. De officiële Samsung-website laat namelijk de datum zien waarop het toestel uitkomt. Zoals het er nu naar uitziet moet de telefoonserie in de eerste week van maart uitkomen.

Releasedatum Samsung Galaxy S20

Op de Amerikaanse website van Samsung is het momenteel mogelijk je aan te melden voor nieuws omtrent de release van de Samsung Galaxy S20. Als je dat doet en je vult de benodigde gegevens in, dan krijg je uiteindelijk een e-mail wanneer je het toestel vooruit kunt bestellen. Samsung doet dit soort dingen vaker voor grotere modellen, dus dat is op zich niet vreemd.

Echter, wanneer je de aanmelding voor de reservering geplaatst hebt, dan kom je op een pagina uit die je vertelt dat je goed voorbereid bent voor de lancering en dat wanneer je het toestel op tijd bestelt, je hem op 6 maart thuisgestuurd krijgt. Deze datum is echter alleen zichtbaar op de Amerikaanse website van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Op andere sites van de fabrikant is het ook mogelijk je alvast aan te melden voor de reservering, maar daar worden geen data genoemd.

Daardoor leeft de gedachte nu sterk dat de officiële releasedatum van de Samsung Galaxy S20-serie op 6 maart plaatsvindt, in elk geval in de Verenigde Staten. Samsung lanceert nieuwe smartphones vaak op dezelfde dag voor grote en belangrijke markten, dus de kans is groot dat je het toestel dan ook in Nederland kunt verwachten. De presentatie vindt plaats op 11 februari.