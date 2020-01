Samsung werkt aan een onzichtbaar toetsenbord voor je smartphone

We kunnen steeds meer met de smartphone. Alhoewel onze voorkeur nog altijd uit gaat naar een pc of laptop wanneer het gaat om werken, zou je in theorie ook op je smartphone kunnen werken. Je zult dan alleen wel een bluetooth-toetsenbord overal mee naar toe moeten nemen en laten we eerlijk zijn. Die past toch niet zo goed in je broekzak als je smartphone. Samsung lijkt hier mogelijk verandering in te gaan brengen, want het Zuid-Koreaanse bedrijf werkt aan een onzichtbaar toetsenbord genaamd SelfieType.

Een onzichtbaar toetsenbord hoef je natuurlijk nergens mee naar toe te nemen. Sterker nog, er komt helemaal niets fysieks aan te pas, behalve je smartphone. Hoe het werkt? Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en de selfiecamera van je smartphone. Zo kunnen je vingers gevolgd worden terwijl je typt op het onzichtbare toetsenbord.

Onzichtbaar toetsenbord heet de SelfieType

Samsung noemt het onzichtbare toetsenbord SelfieType. Alhoewel het gaat om een demo op de CES 2020 in Las Vegas is het wel erg interessant. Je moet natuurlijk wel goed op het display van je smartphone blijven kijken om te zien waar je vingers zich precies bevinden. Of dit uiteindelijk lekker blijkt te werken moeten we nog maar zien. Interessant is het idee echter wel. We zullen zien of de SelfieType uiteindelijk ook op de toestellen van Samsung zal verschijnen.