Smartphones en tablets: terugblik op 2019 en vooruitblik op 2020

Hoewel de markt voor smartphones al een aantal jaar stilstaat als het om form factors gaat, is er een hoop gebeurd in 2019. En zoals het er nu naar uitziet zet 2020 die lijn strak voort. Toch zijn er in beide gevallen geen verrassingen zichtbaar.

Het design van je telefoon is al een aantal jaar hetzelfde: je draagt een minicomputer op zak met een groot scherm en als het even kan eentje met zo min mogelijk knoppen. In 2019 hebben we heel veel dezelfde soort telefoons voorbij zien komen; of je nu een high-end, midrange- of budgetmodel in huis gehaald hebt. In het afgelopen jaar hebben we heel wat trends gezien die de basis leggen voor de trends van volgend jaar, waardoor we de komende twaalf maanden ook veel overlap verwachten. Maar welke trends waren dat? En op welke ontwikkelingen mogen we nog rekenen? We beginnen met de belangrijkste trends die we in 2019 gezien hebben.

Camera’s, camera’s en nog eens camera’s

Het is je mogelijk niet ontgaan: smartphones krijgen de laatste tijd steeds meer camera’s. Daar waar een dubbele camera een paar jaar geleden nog een unicum was, komen we nu al smartphones tegen met vier camera’s – of meer. Al die verschillende camera’s moeten ervoor zorgen dat we met onze telefoons steeds mooiere foto’s kunnen maken. De verschillende lenzen hebben vaak allemaal een andere functie. Zo is er vaak een groothoeklens, met een kijkhoek van 117 graden, een telelens, voor optisch inzoomen, en een zwartwitlens, voor zwart-witfoto’s. De laatste paar maanden komen we echter ook macrolenzen tegen en lenzen of sensoren waarmee je direct diepte-effecten kunt toepassen of diepte kunt meten (zogenaamde time-of-flight-sensoren).

Dit betreft dan de cameramodule achterop; voorop gebeurt er ook nog steeds een hoop. Zo gaan fabrikanten allemaal verschillend om met de frontcamera. Hoewel het steeds gebruikelijker wordt om een notch (scherminkeping aan de bovenkant) te gebruiken, zien we ook dat frontcamera’s tegenwoordig in de behuizing van een toestel rusten. Ze komen dan omhoog wanneer ze nodig zijn via een uitschuifbare module. Of ze worden in een cameragat in het scherm gestopt, zodat ze minimale ruimte innemen wanneer het uitschuifbare mechanisme geen optie is. Wat de beste oplossing is, hangt af van je persoonlijke voorkeur. Het is mooi als zo’n camera helemaal weggewerkt is, maar de uitschuifbare camera kan wel lekker veel stof vangen, bijvoorbeeld.

Steeds meer megapixels

Een andere trend – we blijven nog even bij smartphonefotografie – is dat de camera’s op telefoons beschikking krijgen over steeds meer megapixels. Met megapixels wordt aangegeven hoeveel pixels een sensor van een camera aankan. Eén megapixel staat gelijk aan een miljoen pixels. De berekening van een megapixel vindt als volgt plaats: je vermenigvuldigt het aantal pixels aan de horizontale lijn met het aantal pixels op de verticale lijn. Een voorbeeld: een camera van vijf megapixels beschikt over een maximale resolutie (een resolutie is het maximale aantal pixels) van 2.560 bij 1.920 pixels. In theorie is het dan ook zo dat hoe hoger het aantal megapixels is, hoe hoger de resolutie en hoe beter de foto – maar de fotokwaliteit is daarbij nog altijd afhankelijk van meerdere factoren.

In 2019 zijn er veel cameratelefoons voorbijgekomen met hoofdsensoren van 32 of zelfs 48 megapixels. Dan hebben we het nog over de midrange-categorie. Ga je een stapje hoger, dan kom je al snel uit op 64 of zelfs 108 megapixels. Dat zijn een immens aantal pixels voor je smartphone. Wanneer de hoge resolutie gecombineerd wordt met andere factoren, zoals slimme camerasoftware en een grote opening voor voldoende lichtinval, dan kun je prachtige foto’s maken met je smartphone en heb je misschien je zelfstandige camera niet meer nodig. Maar over het algemeen geldt nog steeds dat dergelijke camera’s veel betere foto’s produceren dan smartphonecamera’s. Er komt namelijk een hoop bij kijken als het om de ontwikkeling van een camera gaat. En met al die kleine onderdelen in een smartphone streeft zo’n apparaat de normale camera voorlopig nog niet voorbij. Het aantal megapixels zegt dus helaas niet alles over de kwaliteit van de fotocamera.

De eerste 5g-telefoons

De term 5g komen we tegenwoordig in allerlei discussies tegen, voornamelijk of de straling van de masten schadelijk is voor mensen of niet. Er moeten namelijk veel meer masten voor een goede en stabiele verbinding geplaatst worden dan nu voor 4g het geval is, omdat het bereik van de signalen minder ver is. Zoals het er nu naar uitziet kan het allemaal geen kwaad. De 5g-verbinding is de opvolger van 4g. De g in 4g en 5g staat voor ‘generation’; dat betekent dus dat 5g de vijfde generatie van de mobiele internetverbinding inluidt. Met de technologie kunnen we straks niet allemaal sneller series en muziek downloaden en streamen naar onze telefoons. Ook moet die nieuwe generatie zorgen voor een revolutie aangaande smarthome en slimme auto’s, omdat die veel meer data aankan.

5g staat dus in het teken van hogere downloadsnelheden. In theorie zou 5g zorgen voor snelheden van 1 Gbps (gigabits per seconde) tot 10 Gbps. In vergelijking met 4g is dat een flinke toename. Dat netwerk kan 100 Mbps aan (megabits per seconde). In de praktijk levert 100 Mbps een downloadsnelheid van 25 MB (megabyte, de daadwerkelijke snelheid) op. Voor de nieuwe 5g-netwerken mag je straks dus rekenen op een downloadsnelheid van minimaal 250 MB tot mogelijk 2.500 MB. Dat is dus tien tot honderd keer zo snel. Zoals gezegd is het bereik dus wat minder en dat heeft te maken met de hogere frequentie waarop geopereerd wordt. Op moment van schrijven vinden er nog tests plaats met 5g, maar daar gaan we binnenkort veel meer over horen.

Hogere verversingssnelheden

Smartphones worden steeds vaker uitgerust met schermen die een hogere verversingssnelheid ondersteunen. Een hoge verversingssnelheid staat garant voor een soepele scrolervaring: je ziet geen artefacten op het scherm die achterblijven wanneer je omhoog en omlaag gaat op het scherm. Maar voor de mensen die ook vaak gamen op hun smartphone is het tevens goed nieuws: visuele effecten vloeien veel beter over het display. Je ziet geen vertragingen mee in de verschillende animaties. En als dat wel het geval is, dan is je processor misschien minder snel of dan moet je even je werkgeheugen legen. Aan het scherm kan het niet liggen. Je herkent deze telefoons doordat er een specifieke aanduiding bij staat, zoals bijvoorbeeld 90 Hz of 120 Hz.

De te verwachten trends voor 2020

Het is altijd moeilijk om te voorspellen wat een markt gaat doen, wat technologische ontwikkelingen voor effect hebben op de manier waarop we onze toestellen gebruiken en de manier waarop fabrikanten al deze informatie destilleren en ons voorschotelen. Maar we gaan een poging doen door goed naar 2019 te kijken en die trends als basis te nemen. Waarschijnlijk zien we veel elementen terugkomen, terwijl andere elementen juist voor nieuwe ervaringen kunnen zorgen

De smartphone van de toekomst is waarschijnlijk dichterbij dan je denkt. Veel aspecten die we in science fiction tegenkomen, maar ondertussen hun opwachting maken in apparaten die binnenkort al verschijnen.

Opvouwbare smartphones

We beginnen met een onderdeel dat je mogelijk gemist hebt in de trends van 2019. We hebben de opvouwbare smartphone bewust niet in dat onderdeel van dit artikel opgenomen. Ja, het is zo dat de eerste opvouwbare toestellen in 2019 op de markt zijn verschenen, maar niet zonder problemen. Zo heeft Samsung de Galaxy Fold uitgebracht, heel snel weer teruggenomen en op een later moment wederom in enkele delen van de wereld beschikbaar gesteld. Dergelijke smartphones hebben nou eenmaal last van kinderziektes. Kinderziektes die je er niet zo snel uit hebt. Ook moet je de consument opnieuw uitleggen wat zo’n smartphone nou kan en behelst en dat zijn dingen die allemaal tijd kosten. In 2020 kan mogelijk de omslag plaatsvinden.

Niet alleen Samsung werkt namelijk met nieuwe opvouwbare telefoons, ook Huawei doet een duit in het zakje met de Mate X. Deze telefoon klap je niet met het scherm naar binnen, maar juist naar buiten. Daarnaast zijn er nog meer fabrikanten die werken aan vouwbare smartphones, zoals bijvoorbeeld Motorola met de nieuwe Razr en Microsoft met zowel de Surface Duo en de Surface Neo. De Surface Duo is een brede Android-telefoon met twee schermen, terwijl de Surface Neo een nieuw soort laptop is waar een aangepaste versie van Windows 10 op draait. Daarnaast heeft LG onlangs laten zien hoe het ook mogelijk is met de LG G8X, door de smartphone te koppelen aan een beschermhoes waar een extra scherm in zit. Er zijn dus verschillende dingen mogelijk.

Het begin van een nieuw accutijdperk?

Dit jaar hebben drie wetenschappers de Nobelprijs voor Scheikunde in de wacht gesleept voor hun werk aan de lithium-ion batterij. Dit is de standaardaccu die we tegenwoordig aantreffen in smartphones, laptops en zelfs auto’s. The Royal Swedish Academy of Sciences merkte op dat de wetenschappers verantwoordelijk zijn voor een “oplaadbare wereld”. Echter, de bekende batterij kan vanaf 2020 concurrentie gaan krijgen van nieuwe batterijtechnologieën. Volgens de meest recente geruchten is het namelijk zo dat onder meer Samsung werkt aan een grafeenbatterij voor mobiele telefoons, die waarschijnlijk in 2020 of 2021 voor het eerst in een apparaat gebruikt gaat worden. De geruchtenmakers kunnen zich nog niet vastleggen op een specifiek jaar.

Daarnaast is nog niet duidelijk welke smartphonelijn als eerste kan rekenen op de nieuwe accu; voor veiligheidsmaatregelen lijkt het verstandig als het bedrijf de Galaxy S- en Galaxy Note-lijn even overslaat, kijkende naar het debacle van de Galaxy Note 7-lijn. De nieuwe grafeenbatterij zou binnen een half uur compleet opgeladen kunnen worden. In 2017 liet Samsung weten dat dit soort batterijen tot vijf keer sneller opgeladen kunnen worden, lichter zijn en minder snel aftakelen. De reden dat Samsung de nieuwe accu niet eerder wil gebruiken heeft te maken met de kosten en de hoeveelheid mAh. Ten opzichte van de huidige batterijen zou de hoeveelheid energie vooralsnog flink tegenvallen. Daarom hebben fabrikanten waarschijnlijk nog extra onderzoektijd nodig.

Meer nadruk op 5g-technologie

Het grondwerk is in 2020 stevig gelegd voor de 5g-revolutie, zoals providers graag verwijzen naar de internetverbinding. Daarom verwachten we dat we vanaf volgend jaar veel meer smartphones gaan zien met 5g-modems aan boord. Niet alleen is het netwerk er dan mogelijk al klaar voor, ook komen er steeds meer apparaten op de markt die de technologie ondersteunen. Naast meer mogelijkheden voor smartphones, verwachten we namelijk ook dat 5g naar auto’s, steden en veel meer platformen zal komen. Verschillende computerfabrikanten spelen ook al met het idee van een laptop die dit ondersteunt.

Dergelijke apparaten worden in het Engels ‘always-connected devices’ genoemd: apparaten die altijd in verbinding staan met het internet. Ze kunnen zo de functionaliteit van een telefoon op zich nemen in een form factor die voor veel mensen waarschijnlijk beter is, namelijk een apparaat met een breed en toegankelijk toetsenbord. Qualcomm heeft hiervoor een speciale modem uitgebracht waarmee dit haalbaar is en onder meer Microsoft en Lenovo zijn met de opties aan de haal gegaan. Verwacht dus ook laptops en tablets die straks 5g-functionaliteit krijgen. Bovendien brengt Apple naar verluidt volgend jaar een iPhone met 5g uit en dat betekent dat een heel nieuw deel van de consumenten voor het eerst gaat kennismaken met de toekomst van mobiele technologie en mogelijkheden.

Geen nieuwe smartphone kopen

Een belangrijke trend die al een tijdje zichtbaar is, is het feit dat mensen minder smartphones kopen. Niet iedereen koopt ieder jaar het nieuwste model, om verschillende redenen. High-end smartphones zijn vaak ontzettend duur en met alle bovenstaande trends verwachten we niet snel dat die dingen in prijs zullen dalen. Bovendien bieden de telefoons al langere tijd niet genoeg nieuwe functies aan – of in elk geval geen overtuigende functies. Ja, het is hartstikke leuk dat we meer camera’s en megapixels tot onze beschikking hebben, maar als je niet precies weet wat je ermee moet doen of hoe je goede foto’s moet maken dan gaat de trend een beetje aan je verloren. En wat moeten we eigenlijk met downloadsnelheden tot 2,5 GB? 4G is toch snel genoeg?

Smartphonefabrikanten hebben die donkere wolk al enkele maanden boven het hoofd hangen en merken dat her en der in de omzet en winst. Het is nog niet zo erg dat takken van grote ondernemingen als Samsung of Apple eraan onder doorgaan, maar je ziet wel dat de smartphonemarkt op een andere manier benaderd wordt. Zo introduceert Samsung soms nieuwe mogelijkheden op midrange-apparaten, zodat die interessanter lijken voor mensen die niet van plan zijn duizend euro of meer aan een telefoon uit te geven. Ook kunnen fabrikanten zodoende nieuwe functies en trends uitproberen zonder een al te groot risico te lopen. Goedkopere telefoons verkopen namelijk beter. Niet alleen vanwege de prijs, maar ook omdat ze gewoon genoeg kunnen.

Het is niet meer per se zo dat je achterloopt op je vrienden wanneer je een telefoon op zak hebt die de helft van de prijs is van die van hen. Natuurlijk zal er voorlopig nog wel iets zijn waardoor er verschil in toestellen voor beide markten zit. Maar op het gebied van schermtechnologie, de hoeveelheid mAh in accu’s en camera’s kruipen high-end en midrange-modellen toch steeds dichter bij elkaar. Bovendien is het zo dat elke telefoon ook gewoon heel lang meegaat. Langer dan de twee, drie jaar aan software-ondersteuning, waardoor gebruikers zich niet snel gedwongen voelen iets nieuws in huis te halen wanneer het oude toestel nog prima werkt. Dan kun je nog zulke mooie beloftes maken als fabrikant – maar het blijft zonde iets weg te doen wat nog gewoon werkt.

Tot slot

De genoemde trends uit 2019 zullen ongetwijfeld nog terugkeren in 2020. Telefoons zullen steeds betere camera’s gaan krijgen, steeds sneller worden en steeds meer kunnen doen op het gebied van bijvoorbeeld augmented reality, al is nu nog de vraag welke kant fabrikanten daarmee op willen gaan. We verwachten in elk geval dat we mobiele apparaten in 2020 anders gaan gebruiken dan we tot nu toe hebben gedaan, al is het maar een klein beetje. Dan bedoelen we met name de laptops die kernfuncties van een telefoon op zich kunnen nemen en telefoons die we handzaam uitklappen tot een volwaardige tablet. Hopelijk tegen die tijd dan ook zonder de vele kinderziektes.

