Teaservideo Galaxy S20 en Galaxy Z Flip verschenen

Samsung heeft een officiële teaservideo voor het aankomende evenement op 11 februari 2020 online geplaatst. In de video zien we teasers voorbijkomen voor de Samsung Galaxy S20-serie en de Samsung Galaxy Z Flip, waar eerder al officiële renders van lekte.

Teaservideo voor Samsung-evenement

Het is bijna februari, dus is het voor Samsung tijd om ons alvast lekker te maken voor wat er komen gaat. Op 11 februari aanstaande presenteert het Zuid-Koreaanse bedrijf namelijk de nieuwe toestellen waar de aandacht voorlopig naar uitgaat, in elk geval de eerste helft van 2020. Voor nu weten we al dat het gaat om de Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ en de Samsung Galaxy S20 Ultra. Daarnaast wordt waarschijnlijk ook de Samsung Galaxy Z Flip gepresenteerd, de tweede opvouwbare smartphone van de fabrikant.

In de teaservideo zien we de letters G, L, X en Y voorbijkomen op een witte laag. De twee A’s worden vervangen voor vierkante objecten. Waarschijnlijk moet de eerste A de cameramodule voorstellen die we straks op de Samsung Galaxy S20-serie gaan tegenkomen, terwijl de tweede A mogelijk de opvouwen Samsung Galaxy Z Flip moet voorstellen. Dat is de aankomende concurrent van de Motorola Razr. Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten: binnen nu en twee weken weten we hoe de toestellen eruitzien.