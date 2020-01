Twitter geeft je de controle over wie mag reageren op je tweets

Twitter laat je binnenkort zelf bepalen wie wel en niet op je tweets mag reageren. Hiermee wil het platform de ‘gespreksgezondheid’ verbeteren. Met andere woorden: voorkomen dat mensen zomaar overal negatieve berichten kunnen achterlaten, bijvoorbeeld.

Twitter zet in op hogere ‘gespreksgezondheid’

Met de nieuwe opties kun je zelf een groep mensen uitkiezen die ergens op mogen reageren. Ook kun je iets online plaatsen waar niemand verder op hoeft te reageren. Verder is het mogelijk dat je instelt dat alleen de mensen een reactie kunnen achterlaten die je getagd hebt met hun gebruikersnaam.

De functie bouwt als het ware voort op de mogelijkheid voor het verbergen van replieken. De nieuwe opties worden al in de bèta-applicatie van het sociale netwerk getest en komen binnenkort naar de officiële app. Echter, een precieze releasedatum is er momenteel nog niet.

Dit heeft Twitter zelf bekendgemaakt tijdens een praatje op de CES-beurs in Las Vegas. Dergelijke strategieën lijken te werken, aangezien er onlangs een groei is gemeten. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er nu zeventien procent meer gebruikers.

Daarnaast zet het bedrijf in op het verwijderen van beledigende tweets. Voor meer dan de helft geldt dat het sociale netwerk in staat was de tweets zelfstandig op te sporen. Niemand heeft die tweets dus hoeven aanmelden om ze verwijderd te krijgen. In vergelijking met een jaar geleden is dat een verdubbeling, dat in vergelijking met een jaar daarvoor ook al een verdubbeling liet zien.

Twitter wil duidelijk maken dat het er alles aan doet om ervoor te zorgen dat iedereen zijn mening of visie kan uiten, zonder daar meteen voor gestraft te worden. Daarnaast wil het bedrijf ook transparanter te werk gaan en mensen meegeven dat privacy en databescherming belangrijker dan ooit zijn voor de site. Zo hoopt het netwerk het vertrouwen van gebruikers te behouden of te winnen.

