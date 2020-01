Vacature: FWD zoekt nieuwsredacteuren

Ben jij iemand met passie voor consumentenelektronica en zou je deze passie graag met anderen willen delen? Dan kunnen we mogelijk iets voor elkaar betekenen. FWD, het overkoepelende merk van onder meer HomecinemaMagazine.nl en SmarthomeMagazine.nl, is namelijk op zoek naar nieuwsredacteuren die het laatste nieuws op het gebied van consumentenelektronica middels aantrekkelijke artikelen aan onze bezoekers kunnen voorschotelen.

We zijn op zoek naar iemand die weet wat er speelt, in zijn vrije tijd of beroepsmatig actief met consumentenelektronica bezig is en een aantrekkelijke tekst in correct Nederlands kan schrijven. Het is van belang dat je in deze artikelen belangrijke zaken goed kunt duiden of uitleggen, en dat je bij vragen niet aarzelt om wat research te doen. Bronnen voor de artikelen zijn diverse (buitenlandse) media, persberichten en sociale media. We zoeken redacteuren die in de namiddag, avonduren en/of weekenden wat artikelen kunnen schrijven, veelal op eigen initiatief en onder supervisie van de hoofdredactie. De artikelen worden gepubliceerd op onze websites en waneer van toepassing in FWD Magazine.

Wij bieden je een leuke werkomgeving (op afstand) met een gemotiveerd team dat verantwoordelijk is voor de content op een groot aantal websites over consumentenelektronica. Natuurlijk bieden we je een eerlijke vergoeding voor de werkzaamheden, welke in samenspraak en aan de hand van de exacte werkzaamheden bepaald wordt. Wil jij ons team komen versterken en de mogelijkheden met ons bespreken? Neem dan contact op via mchel@fwdmagazine.com. Geef daarbij even aan wat je ervaring is, van welke categorieën (audio/video, smarthome, mobile, hifi) je met name verstand hebt, en wat je beschikbaarheid is om voor ons te schrijven. We zien graag je mailtje tegemoet!