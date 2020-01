Vine-opvolger Byte nu beschikbaar voor Android en iOS

Dom Hofmann, de medebedenker van Vine, heeft afgelopen vrijdag ineens officieel de videodeelapplicatie Byte gelanceerd voor Android en iOS. Hofmann werkt al jaren aan de applicatie en begon met de ontwikkeling ervan toen Vine verkocht werd aan Twitter.

Bye is de spirituele opvolger van Vine

De laatste keer dat we iets hoorden over deze app, was in november 2018. Destijds liet Hofmann weten dat Byte in de lente van 2019 zou verschijnen, maar dat is er nooit van gekomen. Het toeval wil dat de naam van de app lijkt op Bytedance, het bedrijf achter de populaire applicatie TikTok. De Vine-opvolger wordt de nieuwe concurrentie van die app, want ze staan beiden in het teken van het delen van korte video’s. De reden dat TikTok zo populair geworden is, komt doordat Instagram en Snapchat zich meer zijn gaan focussen op advertenties en minder op tieners, waardoor er dus een gat in de markt ontstaan is.

Het idee voor Byte kreeg Hofmann al in 2015. Fans van Vine zullen nu allang blij zijn dat er weer een app is die iets soortgelijks aanbiedt. Want hoe stom sommige video’s ook waren, veel videomakers konden er wel ontzettend veel creativiteit in kwijt. Met de app is het mogelijk korte video’s van zes seconden te maken en die te laten loopen. Je kunt video’s direct opnemen of je kiest er eentje uit je opslag. Daarnaast kun je binnen de app video’s van andere makers ontdekken.