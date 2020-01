Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan krijgt het volgende iPad-toetsenbord zogenaamde scissor-switches. Ook zou het zomaar kunnen zijn dat er verlichting aan de toetsen toegevoegd wordt, zodat je ook altijd in het donker kunt zien waar de toetsen zitten.

iPad-toetsenbord met scissor-switches – gerucht

Het is de bedoeling dat de volgende generatie Smart Keyboards voor zowel de normale als de Pro-versie van de iPad, een andere type-ervaring gaat aanbieden. Digitimes meldt namelijk dat Apple teruggaat naar de zogenaamde scissor-switches voor de toetsen op het bord, nadat er veel klachten waren binnengekomen over de vlindertoetsen op onder meer de Macbook. Veel gebruikers vinden die toetsen gewoonweg niet lekker typen en te weinig feedback geven, wat een algemeen goede ervaring in de weg zit.

Voor de nieuwe generatie producten lijkt het bedrijf hier dus weer op terug te komen. Dat geldt voor de Macbook-producten van de fabrikant uit Cupertino, maar ook dus voor de iPad-toetsenborden die in de toekomst verschijnen. Toetsenbord met ‘scissor-switches’ bieden vaak een fijnere ervaring aan, omdat je kunt rekenen op meer feedback. En dat is belangrijk wanneer je voornamelijk blind typt, want anders heb je geen idee wat je aan het doen bent. De nieuwe toetsenborden zouden ergens in het tweede kwartaal van 2020 moeten verschijnen.