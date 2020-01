‘Volgende Apple Pencil kan op bewegingen reageren’

Er is een patent opgedoken van Apple bij de USPTO waaruit blijkt dat de Apple Pencil mogelijk geavanceerde functies krijgt. In de toekomst krijgt de stylus van Apple mogelijk een aanraakgevoelig oppervlak waarmee verschillende bewegingen geregistreerd kunnen worden.

Apple Pencil met meer functies op komst – gerucht

Zo zou de nieuwe Apple Pencil onder meer knijpen met de vingertoppen moeten herkennen, blijkt uit het patent. Daarnaast zou de accessoire in staat zijn te herkennen wanneer iemand de Pencil gewoon vasthoudt en wanneer iemand dus een specifieke beweging maakt. Hiermee wordt de volgende Pencil een stuk geavanceerde dan de huidige Pencil 2, die met een dubbele tap andere dingen kan selecteren.

In het patent staat verder beschreven dat de kans klein is dat wanneer iemand de Apple Pencil vasthoudt, diegene ook ondertussen op het scherm van een ander apparaat leunt. Daarom krijgt de nieuwe stylus nieuwe inputmogelijkheden, zodat gebruikers meer opties tot hun beschikking hebben als het om de input gaat. Daar heeft het wel een ‘low profile’-sensor voor nodig. Hoe dit precies allemaal zou moeten werken, is niet zeker.

Dit is overigens niet het enige patent dat opgedoken is over een aankomende Pencil. Zo werkt Apple ook aan het idee om het gevoel van papier te emuleren wanneer je op een scherm tekent. Dat moet via haptische feedback gebeuren. Ook wordt gewerkt aan het idee een camera te implementeren die oppervlakten kan herkennen en de gebruiker het gevoel te geven op een bepaald oppervlakte bezig te zijn. Zoals altijd geldt: omdat het patent opduikt, houdt dat niet in dat het beschreven product daadwerkelijk het levenslicht ziet.