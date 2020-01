WhatsApp lanceert donkere modus in nieuwe bèta op Android

Gebruikers van de bèta van WhatsApp kunnen vanaf nu de donkere modus uitproberen binnen de populaire chatapplicatie. Dit is een onderdeel waar gebruikers al lange tijd om vragen. In 2018 verschenen de eerste hints over de modus en nu komt die er dus eindelijk aan.

Donkere modus voor WhatsApp

Als je meedoet met de bèta van WhatsApp wees er dan zeker van dat je versie 2.20.13 op je smartphone hebt staan. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan zal de update vanzelf uitgerold worden via Google Play (en als je écht niet kunt wachten, dan kun je de nieuwste versie nu downloaden via de betrouwbare website APK Mirror).

Je vindt de donkere modus door naar Instellingen en dan naar Chats te gaan. Bovenaan het beeld staat nu de nieuwe optie voor thema’s. Dit is de plek waar je de modus kunt activeren. Je hebt de keuze uit drie opties: System default, Light en Dark.

De eerste optie zorgt ervoor dat de app meedoet met de rest van het systeem, wanneer dat in de donkere modus staat (of wanneer er automatisch gewisseld wordt tussen lichte en donkere modi). Ook kun je er dus gewoon voor kiezen om standaard de dark mode te activeren.

Helaas is het niet zo dat zwart in dit geval ook echt zwart is, dus heel veel winst zul je niet behalen als eigenaar van een telefoon met een amoled-scherm. Wel is het zo dat de app nu een stuk prettiger is om te gebruiken in de avond, omdat de kleuren zachter zijn voor je ogen.