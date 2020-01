‘Zo duur worden de verschillende Samsung Galaxy S20-modellen’

De release van de Samsung Galaxy S20 komt steeds dichterbij en dat betekent dat we steeds meer informatie gelekt zien worden. Zo weten we nu mogelijk al hoe duur de verschillende modellen in de serie gaan kosten. Op 11 februari worden de toestellen officieel onthuld.

Zijn dit de prijzen voor de Samsung Galaxy S20-modellen?

De duurste Samsung Galaxy S20 lijkt vooralsnog de Ultra met 5G-variant te worden. Dit model moet in twee kleuren verschijnen (zwart en grijs) en tenminste 1349 euro gaan kosten. Daar krijg je 128 GB aan interne opslagruimte voor terug, naast alle andere specs natuurlijk. Wil je meer opslagruimte, bijvoorbeeld 512 GB? Dan gaat je dat 1549 euro kosten. Of je gaat op vakantie.

De Galaxy S20+, eveneens met 5G, zal in drie kleuren beschikbaar zijn, namelijk zwart, blauw en grijs. Zowel de S20 als S20+ zijn naar verluidt alleen te koop met 128 GB aan opslagruimte aan boord. Er is wel een micro-sd-sleuf aanwezig, maar dat is mogelijk niet voldoende voor veel consumenten. De S20+ met 5G gaat waarschijnlijk 1099 euro kosten.

Dan is er nog het instapmodel van de Samsung Galaxy S20, die in drie kleuren komt: grijs, blauw en roze. De 4G-versie van het toestel moet 899 euro kosten, terwijl de 5G-variant waarschijnlijk 100 euro duurder is. De prijzen zijn nog niet officieel en zijn afkomstig van Ishan Agarwal.