120Hz-scherm veel invloed op batterij van Samsung Galaxy S20 Ultra

De nieuwe Samsung Galaxy S20 Ultra is voorzien van een batterij van 5.000 mAh. Dat is een flink exemplaar, maar dat is onder andere nodig om het scherm van 120Hz goed te ondersteunen. Uit tests blijkt dat de batterijduur door die hoge mate van schermverversing echter flink terugloopt.

Samsung Galaxy S20 Ultra

De telefoon is nog niet uit, maar de website Tom’s Guide heeft er vast één. Het besloot er flink op los te testen en nam een batterijduur van 12 uur waar (bij algemene instellingen) bij de Galaxy S20 Ultra. Het ging als volgt te werk: de telefoon wordt 100 procent opgeladen en dan gebruikt voor continu surfen over een dataconnectie (dus geen WiFi). Dit doen ze zo lang dat de telefoon leeg raakt en uitschakelt.

In dit geval werd bovendien gebruikgemaakt van van 5G via T-Mobile, wat net even wat meer vraagt van een smartphone (en zijn batterij). Op 4G-gebied werd de Samsung s10+ getest en dat was een aanzienlijk betere uitkomst. Je kunt op dat toestel 40 minuten langer doen op een volle batterij. Dat is echter niet het grootste verschil, want dat komt pas kijken bij de verversingssnelheid.

120 Hz-scherm

De Galaxy S20 Ultra kan een verversingssnelheid van zijn scherm hebben van 120Hz, maar als je kiest voor het zuinige 60Hz, dan kun je al gauw uren inhalen. Het verschil tussen 120 of 60 Hz scheelt zo’n 3 uur. Gelukkig kun je dit zelf instellen, waardoor je bij eventuele stopcontactnood mogelijk net even iets langer bereikbaar bent.

De toestellen uit de Samsung Galaxy S20-reeks verschijnen 13 maart 2020.