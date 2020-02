‘Aankondiging OnePlus 8-serie vindt in maart plaats’

Het lijkt erop dat we niet lang hoeven te wachten op de presentatie van de aankomende OnePlus 8-serie, laat een bekende lekker weten. Naar verluidt moet die aankondiging al in maart of april gaan plaatsvinden. Normaal gesproken organiseert het Chinese bedrijf een evenement in mei.

OnePlus 8-presentatie in maart?

Onduidelijk is nog of we alleen de reguliere en Pro-variant kunnen verwachten of dat we ook mogen rekenen op de OnePlus 8 Lite. Ook is er nog geen datum bekendgemaakt, aangezien Twitteraar Ishan Agarwal alleen laat weten dat het ‘eind maart, begin april’ zou kunnen gebeuren.

Got some #OnePlus news to share with you all! The OnePlus 8 & 8 Pro (Who knows, maybe the 8 lite too) will be launching sooner this time! Expect a launch in Late March or April. Also, there will be a new Green colour for both the phones. Are you excited for these phones? pic.twitter.com/ceUjcWOzm4 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 7, 2020

Eerder geruchtenmakers spraken over een aankondiging in februari. Een andere geruchtenmaker, Onleaks, laat daarover weten dat OnePlus last heeft van het coronavirus en dat daardoor de productie vertraagd is. Het is geen geheim dat het virus invloed heeft op verschillende fabrikanten. Onder meer Apple merkt er ook behoorlijk wat van in de iPhone-productie, aangezien fabrikant Foxconn langer dicht is dan gepland.

We weten mogelijk al een aantal dingen over de OnePlus 8-serie. Zo zouden we onder de motorkap een Qualcomm Snapdragon 865 mogen verwachten. Ook moet er een 120 Hz-scherm aanwezig zijn. Daarnaast zou het Pro-model draadloos opladen ondersteunen.