Dit weekend is er een exclusieve sale in de Microsoft Store, waar je drie verschillende Surface-modellen kunt aanschaffen met een korting tot vijftien procent. Het gaat om de Microsoft Surface Pro 7, Microsoft Surface Laptop 3 en, voor het eerst ook, de Microsoft Surface Pro X.

Voor het eerst kun je dit weekend genieten van een korting tot vijftien procent op de Microsoft Surface Pro X. Dit is een fenomenale 2-in-1-laptop met een touchscreen van 13-inch en 4G-ondersteuning, eentje die laat zien dat de toekomst aangebroken is. Is er dus geen wifi in de buurt? Geen probleem: dan kun je gerust verdergaan waar je gebleven was door gebruik te maken van het mobiele netwerk. Daardoor is de laptopvervanger altijd online. Niet alleen is de Surface Pro X ultra dun, ook combineert die ultieme mobiliteit met geweldige graphics.

Je kunt de Surface Pro X uitrusten met 8 tot 16 GB aan werkgeheugen en een solid state drive, een schijf die veel sneller is dan de traditionele harde schijf, van 128, 256 of zelfs 512 GB. Daarnaast is er de Microsoft SQ1-processor: dit is een unieke processor die speciaal voor de Surface X gemaakt is en samen met chipfabrikant Qualcomm ontworpen is. Hij is energiezuinig en daardoor gaat de 2-in-1 ook lekker lang mee: tot wel dertien uur bij het afspelen van lokale video’s.

Verder beschikt de Surface Pro X over een nieuwe toetsenborddock waar je tevens en heel netjes de Surface Pen in kunt opbergen én opladen, zodat die nooit meer los in de tas ligt. De Pro X weegt 760 gram en is slechts 5,3 millimeter dun. Het is tot nu toe de dunste laptop die Microsoft uitgebracht heeft. Verder beschikt de X over twee usb-c-poorten, twee microfoons met ruisfilter, een 4k-webcam en snelladen.

De Microsoft Surface Pro 7 is nog steeds één van de beste 2-in-1-tablets die je op dit moment met Windows kunt kopen. Hij is ultralicht, ontzettend veelzijdig, robuust en heel betrouwbaar. De uitgebreide tablet beschikt over de nieuwste generatie mobiele processor, heeft meer aansluitingen dan zijn voorganger en heeft een riant scherm van 12,3-inch. Door dat compacte formaat past die eigenlijk altijd wel in je tas en hoef je er verder ook geen rekening mee te houden.

De batterijduur is ongeveer tien uur en dat betekent dat je hem een complete werk- of schooldag kunt gebruiken, zonder dat je daarvoor naar een oplader hoeft te grijpen. Je rust de Microsoft Surface Pro 7 uit met maximaal 16 GB aan werkgeheugen en kiest daarna voor een solid state drive (een snelle schijf dan de ouderwetse harde schijf) van 128 , 256 of 512 GB of zelfs 1 TB. Je kunt ook kiezen uit 4 of 8 GB aan werkgeheugen en hebt verder de keuze uit drie processor: een dualcore i3, quadcore i5 of quadcore i7. Hoe meer kernen, hoe meer snelheid de tablet heeft om taken te verrichten.

De Microsoft Surface Laptop 3 is een duurzaam, slank en stijlvol alternatief voor de traditionele laptop en heeft een touchscreen van 13,5- 15-inch. Omdat er een touchscreen aanwezig is op deze laptop, ben je niet altijd aangewezen op een muis en kun je sommige elementen ook razendsnel op intuïtieve wijze gebruiken met je eigen vinger. Zo blader je razendsnel door artikelen, je muziekbibliotheek of de vele video’s die je nog van plan bent om te kijken. De laptop beschikt over usb-c- en usb-a-poorten, evenals een koptelefoonaansluiting en een Surface Connect-poort voor allerlei andere, handige accessoires van Microsoft.

Je hebt de keuze uit modellen met quadcore-processor (kies uit een Intel Core i3 of Core i5) en twee AMD Ryzen-kaarten, voor ultieme grafische prestaties voor je videogames (de Ryzen 5 of Ryzen 7). Welke schermgrootte je ook kiest, allebei de versies gaan tot 11,5 uur mee op een volle accu, waardoor je zeker weet dat je de dag doorkomt. Vergeet je dus een keer je oplader? Geen probleem. Verder heb je de keuze uit 8 of 16 GB aan werkgeheugen en 128, 256 of 512 GB aan opslagruimte. En als dat niet genoeg is, biedt Microsoft ook nog een 1 TB-versie aan.

De drie verschillende Surface-laptops zijn alleen dit weekend, 14 tot en met 16 februari, tegen de gereduceerde prijs te koop in de Microsoft Store.

Gemaakt in opdracht van Microsoft.