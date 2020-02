TCL-smartphone met uitschuifbaar scherm gelekt

TCL heeft een bijzondere smartphone gemaakt. Het nieuwe prototype van de telefoonmaker zou op het Mobile World Congress (MWC) worden getoond, maar dat gaat nu niet door. Er zijn echter afbeeldingen gelekt, waarop we een smartphone zien met scherm dat vergrootbaar is.

Prototype van TCL

Techwebsite CNET kwam met de foto’s op de proppen, waarop te zien is dat het scherm niet zo werkt als bij een vouwbare telefoon. Hij klapt dus niet open zoals een boek, maar meer zoals een eettafel. Daar is het mogelijk om een tafelblad onder een ander tafelblad vandaan te schuiven, zoals in dit geval bij het toestel het geval is met schermen. Het tweede scherm zit daarbij achter het ‘standaard’ scherm.

Helaas zijn het slechts foto’s, want we zijn erg benieuwd hoe het uitschuiven werkt. Immers is er een vrij krappe hoek om het ene scherm achter het andere te schuiven. Bovendien roept het de vraag op of het toestel wel stevig is als hij is uitgeschoven, of misschien erg ‘dik’ wanneer deze is ingeschoven. TCL heeft vorig jaar op MWC een vouwbaar toestel laten zien dat enorm fragiel was. Nog een andere vraag die oppopt: zit er een ‘gat’ op de plek waar het tweede scherm eerst zat, wanneer het toestel is uitgeschoven?

Smartphone-tablet-hybride

Kortom, we hadden het toestel graag in het echt gezien op MWC, maar nu dat niet doorgaat kunnen we alleen maar hopen op een video. Meer zal er op dit moment sowieso niet inzitten, als het inderdaad om een prototype gaat dat waarschijnlijk nooit een commerciële release krijgt. In ieder geval is het duidelijk dat ook telefoonmakers op zoek zijn naar nieuwe manieren om vernieuwing te brengen in smartphones. Dit prototype belooft in ieder geval een interessante hybride tussen een smartphone en een tablet te zijn.

Dit nieuws is gebaseerd op geruchten, dus of er inderdaad een prototype zoals op de afbeeldingen bestaat en of het inderdaad op MWC zou worden getoond, is niet officieel door TCL bevestigd.