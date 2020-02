Android 11: dit zijn tot nu toe de meest interessante functies

Google heeft deze week de eerste ontwikkelaarsversie van Android 11 gelanceerd. Daar horen natuurlijk nieuwe mogelijkheden bij. In dit artikel sommen we de meest interessante functies op, die tot nu toe naar buiten zijn gekomen.

Normaliter brengt Google de eerste variant van de volgende Android-versie pas in maart uit, maar dit jaar is het bedrijf daar dus veel sneller mee. Wat ook anders is: vooralsnog is de software alleen bedoelt voor ontwikkelaars. Ook kun je die alleen installeren op een Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a of Pixel 4 en alleen wanneer je je toestel eerst helemaal leeggooit. In andere woorden: mocht je toch geïnteresseerd zijn, doe dit dan alleen wanneer je een extra Pixel-smartphone hebt liggen thuis, dat op dat moment niet je dagelijkse smartphone is.

Verschillende Amerikaanse media hebben zo’n extra Pixel-toestel liggen, wij helaas niet. Daarom hebben we de artikelen met hun ervaringen doorgenomen en op basis daarvan een selectie gemaakt met de tot nu toe meest interessante onderdelen.

Android 11 – bubbels

Dit is een onderdeel dat sterk doet denken aan de chatbubbels van Facebook, die je ooit kon plaatsen op je thuisscherm. Ook is het zo dat die bubbels aanvankelijk naar Android 10 moesten komen, maar dat is nooit gebeurd. Dit is een nieuwe user interface voor berichtendiensten, waarmee je snel toegang krijgt tot belangrijke gesprekken. Op dit moment heeft alleen Googles eigen berichtenapp de mogelijkheid gesprekken te plaatsen op je scherm, maar uiteindelijk zou elke app hier gebruik van kunnen gaan maken.

Android 11 – gesprekken

In de notificatiesectie van je Android-apparaat kom je straks de nieuwe interface voor gesprekken tegen. Nieuwe berichten krijgen hun eigen omgeving in tussen de notificaties, waardoor je sneller met je vrienden communiceert dan nu het geval is. Of het nu om e-mail, Instagram-likes of applicatie-updates gaat: de boel moet straks overzichtelijker en gebruikersvriendelijker worden.

Android 11 – betere app-toestemmingen

Google heeft goed gekeken naar de privacyfuncties van iOS. Android 11 geeft je namelijk straks de mogelijkheid waarmee je applicaties bijvoorbeeld eenmalig toestemming kunt geven tot bepaalde onderdelen, zoals je locatie, microfoon of camera. Het is een simpele toevoegen, maar ook eentje die het gebruik van je smartphone een stuk veiliger kan maken.

Android 11 – video-opnamen maken van je scherm

Ook deze optie zou eerder al beschikbaar zijn voor Android 10: een video-opname kunnen maken van je Android-scherm. De optie keert nu terug in de ontwikkelaarsversie van Android 11, met een geheel nieuwe user interface. Dat houdt in dat we hem dus mogelijkerwijs kunnen verwachten in de aankomende versie van het besturingssysteem.

Android 11 – kleinere tweaks

Er komen natuurlijk grote nieuwe functies aan, maar we mogen de kleinere aanpassingen zeker niet over het hoofd zien. Denk dan aan:

een geautomatiseerde donkere modus voor het systeem

een nieuwe Motion Sense-beweging voor de Pixel 4 waarmee je muziek pauzeert of afspeelt

de optie applicaties vast te zetten bovenaan de deelpagina

de vliegtuigmodus schakelt niet meteen je bluetoothverbinding uit

Voor meer informatie over alle belangrijke functies kun je terecht in ons nieuwsbericht die we blijven updaten, wanneer er iets interessants in het nieuws komt. Dat bericht vind je hier.

Meer lezen?

Wil je meer lezen over apps? Houd dan onze uitgebreide nieuwsdatabase in de gaten. Ook kun je terecht in onze sectie met al onze tips en adviezen en kun je natuurlijk onze reviews lezen.