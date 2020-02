Apple geeft optie voor bundelen iOS- en macOS-applicaties

In de nieuwste bèta van iOS 13 zit een handige functie voor ontwikkelaars: zij kunnen dezelfde apps op iOS en macOS gebundeld aanbieden. Dat betekent dat je dus in de toekomst een app voortaan maar één keer hoeft te kopen voor beide platformen, wanneer de ontwikkelaar de optie inbouwt.

Apps macOS en iOS bundelen mogelijk

In het Engels wordt de aankoop een Universal Purchase genoemd. Koop je één versie, dan krijg je automatisch toegang tot de andere variant. Daarnaast is het zo dat je digitale aankopen binnen zo’n app ook dan maar één keer hoeft te kopen. Beide versies krijgen dan toegang tot dezelfde gedownloade content of mogelijkheden.

Dit betekent niet dat je voortaan apps voor beide platform slechts één keer hoeft te kopen. Want niet elke ontwikkelaar hoeft hieraan mee te doen. Het kan dus zijn dat je sommige applicaties dus nog steeds twee keer moet aanschaffen. Apple laat weten dat bedrijven de optie vanaf maart kunnen aanbieden. Daarnaast krijgt de App Store een aparte sectie waar gebundelde apps samenkomen, zodat je meteen kunt zien welke apps dit wel en niet ondersteunen.

Het is dus nog even wachten op de nieuwe softwareversies van besturingssystemen die Apple heeft, zoals iOS 13.4, tvOS 13.4 en macOS Catalina 10.15.4. Dit is allemaal onderdeel van Project Catalyst. Dit heeft het Amerikaanse bedrijf tijdens WWDC 2019 aangekondigd. Het project heeft als doel de verschillende platformen samen te laten komen, zodat appontwikkelaars voortaan nog maar hoeven te werken aan één applicatie.