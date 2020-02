‘Apple lanceert nieuwe iPad Pro in de lente van 2020’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan presenteert Apple binnenkort een nieuwe versie van de iPad Pro, die deze lente verschijnt. Digitimes meldt dat de tablet in maart moet verschijnen en maar liefst drie camera’s achterop gaat krijgen. De geruchten zijn niet bevestigd door Apple.

Nieuwe iPad Pro op komst?

De nieuwe modules voor de iPad Pro zouden zelfs al in productie genomen zijn. Die productie zou vertraging opgelopen hebben door het coronavirus. Het scherm van de nieuwe Pro moet 12-inch groot worden. Ook moet de cameramodule toegang bieden tot een time-of-flightsensor waarmee diepte gemeten kan worden door het apparaat. Handig voor de augmentedrealityapplicaties. Eerdere geruchten spraken ook al over de uitbreiding van de camera, maar dit is de eerste keer dat er over een groter scherm gesproken wordt.

Digitimes claimt dat het niet gaat om een kleinere versie van de iPad Pro met een 12,9″-scherm, maar in feite om een grotere variant van de 11″-versie. Dat heeft Apple al eens eerder gedaan in het verleden: de iPad met een 9,7″-scherm heeft nu een display van 10,2-inch. Digitimes heeft een goede reputatie als het gaat om de juiste bronnen kennen en spreken, maar vertaalt de informatie vaak niet helemaal lekker in de verschillende artikelen. Het kan dus zijn dat de website er (grotendeels) naast zit, maar uiteraard hoeft dat nu niet zo te zijn.