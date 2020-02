De geruchtenmachine draait inmiddels op volle toeren. Net als de afgelopen jaren zou Apple in maart weer een nieuw evenement gaan houden. Volgens de laatste geruchten zou Apple tijdens een evenement op 31 maart de iPhone 9 gaan presenteren.

Inmiddels zijn we natuurlijk al bij de iPhone 11 aangekomen. De iPhone 9 is dan ook de opvolger van de iPhone SE en moet dan de iPhone SE 2 gaan worden. Mogelijk zou het nieuwe toestel dan op 3 april al in de winkels komen te liggen. In dat geval zou het ook heel goed kunnen dat iOS 13.4 in die week uitgebracht gaat worden.

De afgelopen jaren hield Apple ook zogenaamde keynotes in maart. Vorig jaar werden daar diensten als Apple News+, Apple Arcade en Apple Card aangekondigd. Een jaar eerder stond in het teken van educatie en nieuwe iPads.

Apple-analist Ming-Chi Kuo doet ook een duit in het zakje. Hij verwacht ook een nieuwe draadloze oplader van Apple, high-end over-ear bluetooth headphones en nieuwe Macbooks in de komende maanden. Mogelijk worden deze nieuwe producten ook eind maart gerepresenteerd.

Mogelijk leveringsproblemen

Overigens verwacht Apple een lagere omzet voor het eerste kwartaal van 2020. De productie is namelijk sterk afgenomen door het Corona-virus in China. Mogelijk gaat dit in de nabije toekomst al voor leveringsproblemen zorgen.