Apple werkt aan nieuwe manier van herstellen iOS-apparaten

In een code van de bèta-versie van iOS 13.4 is een stukje code gevonden waaruit blijkt dat Apple je straks op een nieuwe manier een iOS-apparaat laat herstellen.

In de derde bèta van iOS 13.4 heeft men een stukje code gevonden dat wijst naar de naam OS Recovery. Dit moet het herstellen van jouw iPhone, iPad, Apple Watch en HomePod straks gemakkelijker maken. Voorheen was het vaak noodzakelijk om je iPhone of iPad te herstellen via een computer of Mac. Tegenwoordig zijn het steeds meer op zichzelf staande apparaten en is dit een stukje moeilijker. Voor apparaten als de Apple Watch en de HomePod is het nog lastiger. Deze hebben geen externe connectors en als deze apparaten stoppen met werken, dan zit er meestal niets anders op dan deze naar een Apple Store of andere reparateur te brengen.

OS Recovery ‘over-the-air’?

Website 9to5Mac meldt het stukje nieuwe code met de naam OS Recovery. Hoe het precies gaat werken is op dit moment nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat je straks een iOS-apparaat kunt herstellen zonder dat je deze moet verbinden met een computer. Ze verwachten zelfs dat het mogelijk is om iOS direct ‘over-the-air’ te kunnen herstellen of om het via usb met een andere iPhone of iPad te verbinden en vanuit het andere apparaat te herstellen.