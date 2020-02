Gerucht: Apple wil wijzigen standaardapps in iOS mogelijk maken

Gebruikers van iPhone, iPad of iPod Touch weten maar al te goed dat Apple graag wil dat men de apps van de fabrikant gebruikt. Sterker nog, het bedrijf dwingt het gebruik van haar eigen apps in de meeste situaties zelfs af.

Standaard applicaties nu niet te wijzigen

Al sinds het verschijnen van de App Store in de 2.0 versie van iOS is het mogelijk om apps te downloaden die tegenpolen zijn van de programma’s die Apple zelf aanbiedt. Denk daarbij aan webbrowsers, e-mailclients en navigatiediensten. Het is in tegenstelling tot in Android niet mogelijk om deze alternatieven in te stellen als standaard. Heeft iemand je een linkje gestuurd dat je wilt openen in Chrome of Firefox? Pech gehad, voor je het weet heb je de Safari-browser voor je neus. Wil je vanaf het web een e-mail verzenden met Gmail of Outlook? Helaas, ook hier zal Apple proberen je om te leiden naar de eigen ‘Mail’ applicatie.

Apple onder druk

Met een aantal dreigende onderzoeken in het vooruitzicht zou hier mogelijk verandering in kunnen komen. Zo klaagde Spotify eerder dat rivaal Apple Music een oneerlijk voordeel heeft doordat het op iOS-apparaten stevig gepusht wordt. Apple heeft vergelijkbare claims jarenlang van zich af kunnen schudden omdat het altijd een kleine speler is gebleven. In sommige markten zoals de Verenigde Staten stevenen iOS-gebaseerde apparaten echter af op het marktleiderschap. Apple kan daardoor vatbaar worden voor dezelfde maatregelen die eerder Google en Microsoft troffen. De EU gaat mede op verzoek van Spotify een antitrustonderzoek naar het bedrijf beginnen.

Apple zou deze negatieve aandacht voor willen blijven door gebruikers zelf hun favorieten als standaard in te laten stellen. Deze optie zou mogelijk al worden geïntroduceerd in iOS 14, de volgende versie van het mobiele besturingssysteem. Ook de HomePod, de slimme muziekspeler van het bedrijf, zou een firmware-update krijgen. Hierdoor wordt het mogelijk om zonder tussenkomst van Apple gebruik te maken van bijvoorbeeld Spotify en YouTube Music.