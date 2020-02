Apps installeren van onbekende bronnen op Android 10: zo werkt het

Je kunt apps vanuit Google Play installeren, maar je kunt er ook voor kiezen om apps vanuit onbekende bronnen te installeren. De bronnen zijn natuurlijk niet letterlijk onbekend, maar voor je toestel geldt die regel wel wanneer je een app buiten Google Play om installeert.

Op Android kun je applicaties op twee manieren installeren: vanuit Google Play en vanuit andere bronnen. Voorheen was het zo dat je met één schuifregelaar kon aangeven dat je het prima vindt wanneer apps vanuit onbekende bronnen geïnstalleerd worden. Maar voor latere versies van Android, waaronder Android 10, gelden er weer andere regels. Als je de nieuwste versie van het besturingssysteem op je smartphone of tablet hebt staan, dan moet je namelijk per app goedkeuring geven of die iets mag installeren of niet.

Apps installeren uit onbekende bronnen

Wanneer je een app uit Google Play haalt, dan ben je er zo goed als zeker van dat apps gecontroleerd zijn en geen gekke dingen op je telefoon of tablet installeren. Dankzij Google Play Protect wordt er al een hoop rotzooi uit de downloadwinkel gehaald, maar uit de praktijk blijkt dat het toch nog wel eens misgaat. Dat is geen reden om Google Play achterwege te laten, want het is nog altijd de meest veilige keuze voor Android-gebruikers als het gaat om het verkrijgen van applicaties. Maar er zijn dus ook andere mogelijkheden.

Stel dat je een apk-bestand (een installatiebestand voor Android-applicaties) vanuit Chrome downloadt en je hem wil installeren, dan gaat dat helaas niet zomaar. Neem bijvoorbeeld de meest recente versie van WhatsApp, die een donkere modus toevoegt. In dat artikel zeggen we dat je het apk-bestand kunt downloaden van APK Mirror, een betrouwbare website vol nieuwe versies van een groot aantal Android-apps. Maar zodra je op de link klikt, dan zal Android waarschuwen dat het gevaarlijk is om zomaar bestanden te downloaden.

Als je de boodschap weg tikt, dan komt de melding in beeld dat je het bestand kunt openen. Zodra je dat doet – en je hebt verder nog niets aangepast – dan krijg je de waarschuwing dat deze app – in dit geval Chrome – geen toestemming heeft om apps vanuit onbekende bronnen te installeren. Nu kun je op Instellingen drukken en in het volgende scherm de schuifregelaar naar rechts schuiven. Hierdoor geef je toestemming om apps te kunnen downloaden via deze app, die vervolgens ook nog geïnstalleerd kunnen worden.

Zo’n situatie kan dus per app een keer voor komen. Maar je kunt ook van tevoren aangeven welke apps wel en niets iets mogen installeren vanuit onbekende bronnen op je Android-smartphone of -tablet. Daarvoor ga je naar Instellingen > Apps en meldingen > Speciale app-toegang > Onbekende apps installeren. In beeld staat nu een lijst met apps die het allemaal zouden kunnen doen. Je bepaalt hier zelf welke app dat wel of niet kan. Denk hier ook goed over na, zodat je straks niet met software zit die je zelf niet geïnstalleerd hebt.

Meer lezen?

Wil je meer lezen over apps? Houd dan onze uitgebreide nieuwsdatabase in de gaten. Ook kun je terecht in onze sectie met al onze tips en adviezen en kun je natuurlijk onze reviews lezen.