Chinese fabrikanten komen met alternatief voor Google Play Store

Zeg je Android, dan heb je het over de Google Play Store wanneer je apps wilt downloaden. Binnenkort krijgen we hier wellicht een alternatief voor. De Chinese fabrikanten Huawei, Xiaomi, Oppo en Vivo bundelen de krachten en zijn bezig met een alternatieve winkel voor apps.

Het is veel fabrikanten een doorn in het oog. Google is te groot en in feite te machtig. Wil je gebruikmaken van Android, dan zit je ook aan alle Google-diensten vast. Ook app-ontwikkelaars moeten een deel van de inkomsten afstaan aan Google (dertig procent) wanneer zij een app in de Google Play Store willen uitbrengen.

Huawei is op dit moment de klos. Door de ban vanuit de Verenigde Staten mag Google geen zakendoen met de Chinese fabrikant. Het gevolg is dat Huawei-telefoons zonder Google-diensten en dus ook zonder Google Play Store moeten worden gelanceerd. Dat is voor de Chinese markt geen probleem, maar in de Westerse wereld maken we vrijwel allemaal gebruik van Google-diensten, waardoor de smartphones van Huawei dus voor veel consumenten afvallen.

Nieuwe appwinkel

Waarschijnlijk zien ook andere Chinese fabrikanten de toekomst somber in, want de fabrikanten Huawei, Oppo, Xiaomi en Vivo gaan de krachten bundelen om met een alternatieve appwinkel te komen. Zo gaat men de strijd aan tegen de Google Play Store en bereiden de fabrikanten zich voor wanneer er eventuele nieuwe sancties tegen Chinese bedrijven worden ingesteld vanuit de VS. De groep is samengekomen onder de naam Global Developer Service Alliance (GDSA). De nieuwe appwinkel moet straks games, apps, muziek en films aan consumenten gaan bieden.

Wanneer de nieuwe appwinkel gelanceerd gaat worden is op dit moment nog onduidelijk.