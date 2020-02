Coronavirus: LG en ZTE annuleren plannen voor MWC 2020

De MWC-beurs gaat dit jaar nog steeds door ondanks de risico’s van het coronavirus, maar verschillende fabrikanten trekken zich terug. Zo hebben in elk geval het Chinese ZTE en het Zuid-Koreaanse LG hun plannen geannuleerd voor de beurs die vooral in het teken staat van smartphones.

Coronavirus beïnvloedt plannen van fabrikanten

ZTE laat in een reactie weten dat de beslissing onder meer te maken heeft met het coronavirus. Er kleven nu risico’s aan het afreizen naar Spanje. Daarnaast waren er problemen ontstaan wat visums betreft, waardoor sommige medewerkers toch al niet op tijd aanwezig zouden zijn. Het is niet bekend wat ZTE dit jaar naar de beurs zou brengen. Vorig jaar introduceerde de fabrikant zijn eerste 5g-smartphone. Waarschijnlijk blijft het dit jaar bij persberichten. Vooralsnog heeft ZTE hierover niets bekendgemaakt.

Daarnaast heeft ook LG laten weten niet aanwezig te zijn tijdens MWC 2020, eveneens vanwege het coronavirus. In plaats daarvan zal LG kleinere bijeenkomsten organiseren waar de lineup voor 2020 gepresenteerd zal worden. In een statement laat de organisatie van Mobile World Congress 2020 weten dat het virus tot op heden een minimale impact heeft op het evenement. Desondanks neemt de organisatie wel maatregelen. Zo wordt er informatie verspreid over het virus en kun je rekenen op extra medische ondersteuning.