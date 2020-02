Data besparende AV1-videocodec aan Netflix-app toegevoegd

AV1 is een videocodec die ervoor zorgt dat een videobestand kleiner wordt, zonder daarbij aan kwaliteit te verliezen. Hierdoor kun je flink data besparen. Goed nieuws voor mensen die graag Netflix streamen, want de Android-app van Netflix wordt uitgebreid met AV1-ondersteuning.

AV1-videocodec

Chrome en Android zelf ondersteunen AV1 al langer. Deze codec biedt een compressie die zo’n 20 procent beter is dan de VP9-codec van Google. Het is dan ook een populaire codec die door steeds meer apps wordt omarmd. Zo ook Netflix, dat verder de codec VP6 gebruikt binnen de Android-app. Dit is een oudere codec die niet zo efficiënt is als AV1.

Zelf schrijft de streamingdienst: “We zijn blij aan te kondigen dat onze mobiele app voor Android AV1 kan streamen. Een aantal geselecteerde titels is nu beschikbaar om in AV1 te streamen, wat klanten kan helpen om hun datagebruik te verlagen. Dit kan door de ‘Bespaar data’-optie aan te zetten.”

Alliance for Open Media

Netflix is van plan om de AV1-ondersteuning uit te breiden naar meer platformen, zodat er zoveel mogelijk data kan worden gespaard. Netflix doet dat niet zomaar, het maakt deel uit van de Alliance for Open Media (AOMedia). Deze alliantie maakt zich hard voor open mediagebruik en deelt daarin expertise met andere grote organisaties binnen het vakgebied, mede door een onderzoek van Cisco over de ontwikkeling van het internetverkeer.

Hieruit blijkt dat in 2021 82 procent van het internetverkeer video is. Logisch dus dat er een actieve rol is voor Netflix, dat nu al vaak een reden is dat data-abonnementen omhoog worden geschroefd.