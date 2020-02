De donkere modus van Gmail is verdwenen bij diverse gebruikers

De donkere modus van Gmail, die lang werd verwacht en vorig jaar eindelijk is gekomen, blijkt te zijn verdwenen van sommige telefoons. De klachten lijken vooral te komen van Android-gebruikers.

Donkere modus van Gmail

De donkere modus van Google voor Gmail en Google Maps ging in fases live sinds oktober 2019. Het enige dat je ervoor nodig hebt is een telefoon met besturingssysteem Android 10 of iOS 11. Tenminste in de basis, want er zijn toestellen waarop die donkere modus ineens is verdwenen.

Het is niet zo dat Gmail als geheel is verdwenen, het gaat alleen om die mogelijkheid om het donkere thema te gebruiken. De laatste paar dagen zijn er steeds meer meldingen dat het mooie zwarte uiterlijk van de populaire e-mail-app is teruggezet naar het lichte thema. Dat verschil tussen dag en nacht valt natuurlijk al enorm op.

@gmail What happened to my dark mode theme / theme setting? 😭 Using Android 10. pic.twitter.com/3Na7IgOo98 — Rika (@r_kajane) February 1, 2020

For some very weird reason, my Gmail has gone back to light mode and I can't the find the option for Dark mode. @gmail — Sankalp Jain (@sank_alp) February 1, 2020

Echter gaat het probleem wel iets verder dan dat, want de gehele optie om voor die donkere modus in Gmail te kiezen lijkt in rook te zijn opgegaan. Nieuwsgierig of jij er ook last van hebt? Ga dan in de Instellingen naar Thema. Als alles nog in orde is, dan kun je hier voor Licht, Donker en Systeeminstelling kiezen.

Vooral Google Pixel

Er is voor ons Nederland een kleine meevaller bij dit nieuws, want de problemen blijken vooral voor te komen bij Pixel 2, Pixel 3 en Pixel 4. Deze telefoons zijn nooit officieel in Nederland verschenen, al waren er wel enkele websites die ze geïmporteerd verkochten. Echter is het niet zeker dat het alleen om Pixel gaat. Google heeft ook nog geen oorzaak of oplossing onthuld, maar het gaat waarschijnlijk om een verkeerd ingestelde server die menig telefoon een stuk ‘lichter’ maakt.

Heb je er last van, dan is de beste remedie om de Gmail-app te verwijderen en weer toe te voegen (of tenminste de updates te deïnstalleren).