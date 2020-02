De nieuwe LG V60 ThinQ is voorzien van vier camera’s

Eén van de voorlopers van V60 ThinQ: G8s ThinQ

Op een foto gelekt door de doorgaans betrouwbare bron Evan Blass is te zien dat de LG V60 ThinQ inderdaad vier camera’s bevat. Eerder was er al een ander beeld gelekt, maar deze laat iets beter zien wat we ongeveer van de telefoon kunnen verwachten.

LG V60 ThinQ

Eerder ging het gerucht al dat het toestel 5G-ondersteuning krijgt en een verbeterd DualScreen. Inmiddels weten we echter meer. Aan de onderkant zit een USB-C-port met daarnaast een speaker. Fans van de 3,5mm-koptelefoonport kunnen opgelucht ademhalen, want ook die is aan de onderkant van dit toestel te vinden.

Het display lijkt een notch te hebben met daarin een selfiecamera in het midden bovenin. Het toestel moet wat langer mee kunnen op zijn batterij, want deze is 5.000 mAh. Hoe tof het er ook uitziet: dit toestel wordt niet voorzien van een transparante achterkant, dit is alleen om te laten zien dat er inderdaad vier camera’s in de achterkant worden geplaatst.

Mobile World Congress

Het kan zijn dat LG ervoor heeft gekozen om het toestel te laten lekken, nadat het zich moest terugtrekken van het Mobile World Congress dat later deze maand plaatsvindt in Barcelona. Vorig jaar presenteerde de smartphonemaker daar de LG V50 ThinQ. Wanneer en hoe LG V60 ThinQ dan officieel aan de wereld wordt gepresenteerd, dat is onbekend.

De reden voor het terugtrekken van het Mobile World Congress is het heersende Coronavirus, waardoor sowieso vraagtekens worden geplaatst bij of het evenement überhaupt moet doorgaan. Nvidia en ZTE hebben ook laten weten niet naar MWC te komen.