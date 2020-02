Donkere modus Facebook nu al live in Facebook Lite

Als je een Android-telefoon gebruikt met Facebook Lite, dan heb je geluk. Tenminste, als je van de donkere kanten van het leven houdt. De donkere modus van Facebook is namelijk live gegaan op Facebook Lite for Android, nog voor de gewone Facebook-app aan de beurt is geweest.

Donkere modus

De duistere modus wordt aan steeds meer apps toegevoegd. Dit wordt niet alleen gedaan omdat sommige mensen zwart mooier vinden dan wit: het zorgt ervoor dat er minder licht uit het toestel straalt en is mede daarom rustiger voor de ogen. Bovendien is de donkere modus ook beter voor de batterijduur van je toestel. Als je het scherm op een helderheid van 100 procent zet, dan bespaart dat 60 procent van je batterijduur als je je telefoon op zwarte modus zet.

Geen wonder dus dat steeds meer apps overschakelen naar zwart. Instagram, Facebook Messenger en WhatsApp hebben het. Nu ook Facebook. Het is echter nog niet zo ver voor de Facebook-app die op de meeste telefoons te vinden is. Alleen de Facebook Lite-app op Android heeft de update naar de donkere modus al ontvangen. Facebook Lite is een speciale app van het social platform. Het lijkt op de Facebook-app, maar is een kleiner bestand en vergt minder van je telefoon omdat het minder mogelijkheden heeft.

Facebook Lite

Helemaal pikzwart is de donkere modus van Facebook Lite overigens niet: er wordt donkergrijs gebruikt. Dat is jammer, want amoled-schermen kunnen de pixels individueel uitzetten. Hierdoor is zwart echt zwart op zo’n scherm. En een donkere modus is daardoor beter voor de accuduur op een amoled-toestel. Het geldt op dit moment helaas nog voor de meeste apps met een donkere modus. Mogelijk dat deze daarom donkere modus wordt genoemd, in plaats van zwarte modus.