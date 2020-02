EU wil verwijderbare batterijen terug naar smartphones brengen

Als het aan de Europese Unie ligt, dan krijgen onze smartphones straks weer verwijderbare batterijen. Goed voor jou en voor het milieu. De plannen zijn echter nog niet definitief of openbaar bekend, maar zijn al wel gelekt waardoor we nu dus weten wat de EU straks mogelijk van plan is.

Verwijderbare batterijen voor je smartphone

Terwijl de Europese Unie ondertussen werkt aan een nieuwe standaard voor smartphones als het gaat om een oplaadpoort (alle smartphones zouden usb-c moeten krijgen als het aan de EU ligt, dus ook de iPhones), wordt er ondertussen nagedacht over een ander voorstel waar smartphonemakers zich maar aan moeten houden wanneer ze smartphones willen verkopen in de Europese Unie. Gelekte documenten – in handen van het Finacieele Dagblad – laten namelijk plannen zien voor verwijderbare batterijen voor slimme telefoons.

We gaan dus een beetje terug in de tijd, maar niet geheel zonder reden. Hoewel het natuurlijk fijn is om midden op de dag de accu van je telefoon te vervangen wanneer die leeg is, scheelt het ook op het gebied van milieuvervuiling. Accu’s in smartphones gaan vaak als eerste achteruit, waardoor sommige mensen snel een nieuwe telefoon kopen of naar een specialist moeten voor vervanging. Met verwijderbare batterijen zouden die problemen opgelost kunnen worden, wanneer mensen zelf in staat zijn een accu te vervangen.

De verwachting is dat de Europese Unie zijn plannen medio maart presenteert, maar dan is het voor menig smartphonemaker te laat om veranderingen door te voeren voor smartphonedesigns van dit en misschien wel volgend jaar.