FWD Weekly update: Draagbare projector en de Ring Indoor Cam

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder andere naar een draagbare projector van Anker en naar een nieuwe beveiligingscamera van Ring.

Review: Anker Nebula Apollo

Soms wil je een serie, film of video bekijken maar heb je geen televisie tot je beschikking. Een draagbare projector biedt dan uitkomst. In deze review kijkt Martijn naar de Anker Nebula Apollo, een 399 euro kostende compacte projector die draait op Android en je overal van een groot beeld kan voorzien. Lees het in de review van de Anker Nebula Apollo.

Review: Ring Indoor Cam

Ring heeft onlangs zijn Ring Indoor Cam uitgebracht in Nederland. Voor een relatief laag bedrag kun je de camera in huis halen. Maar zou je dat wel moeten doen? Voor Ring-gebruikers hebben we goed nieuws — maar als je nog niets van het merk hebt, dan hebben we zo onze kanttekeningen. Wesley vertelt je er alles over in de review van de Ring Indoor Cam.

Review: Bowers & Wilkins PI3

Bowers & Wilkins bouwt grote luidsprekers en knappe koptelefoons. Maar in deze review bekijken we misschien wel hun kleinste product: de PI3. Het zijn Bluetooth-oortjes die de hifi-wortels van het Britse merk huwen met een stijlvol, trendy design. Jamie heeft de Bluetooth-oortjes getest. Lees het in de review van de Bowers & Wilkins PI3.

WhatsApp donkere modus activeren: zo werkt het

De populaire berichtendienst WhatsApp heeft sinds kort een donkere modus. Maar die is vooralsnog nog niet voor iedereen beschikbaar. In dit artikel leggen we je uit hoe je eraan komt en hoe je de donkere modus vervolgens activeert.

Zo installeer en gebruik je een virtuele machine op je Synology NAS

Zoals eerder beloofd gaan we eens stevig aan de slag met het installeren en gebruiken van een virtuele machine op een Synology NAS. Alvast een sneak preview: het werkt prima! Je leest het in Zo installeer en gebruik je een virtuele machine op je Synology NAS.