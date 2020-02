FWD Weekly update: Fibaro Home Center 2 en Bowers & Wilkins

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder andere naar het Fibaro Home Center 2 en de Formation Duo van Bowers & Wilkins.

Review: Bowers & Wilkins Formation Duo – high-end multiroom

Afgelopen jaar introduceerde Bowers & Wilkins zijn eigen multiroom audiosysteem: Formation. In de afgelopen maanden hebben we de compacte Formation Wedge en het volledige Formation homecinema-systeem met Formation Bar, Sub en Flex reeds getest. In deze review kijken we naar de Formation Duo, wat het stereo vlaggenschip uit de line-up is. Lees het in de review van Bowers & Wilkins Formation Duo.

Review: Fibaro Home Center 2

Fibaro is een domoticasysteem waarmee je verschillende processen in huis kunt automatiseren en vergemakkelijken. Er bestaan verschillende modules die met het systeem werken, maar je kunt er ook producten op aansluiten die je mogelijk al in je huis hebt staan, zoals Philips Hue. Wesley vertelt je alles over het Home Center 2 met verschillende sensoren en ontvangers in de review van Fibaro Home Center 2.

Slimme lampen: alles over kleurtemperatuur, fitting en design

Als je op zoek gaat naar slimme verlichting dan krijg je te maken met een groot aanbod van merken, designs, fittings, kleuren, apps en standaarden. De slimme mogelijkheden van lampen hebben we in achtergronden en reviews al uitgebreid behandeld, maar in dit artikel staan we stil bij het design, de fitting, de kleurtemperatuur en de helderheid.

Zijn je Google Play notificaties weg? Met deze app krijg je ze terug

Sinds kort is het zo dat de Google Play notificaties niet meer zichtbaar zijn na het automatisch laten updaten van je Android-apps. Maar met deze app ben je in staat ze terug te krijgen, zodat je altijd het overzicht hebt als het om onlangs geüpdatete applicaties gaat. Hoe je dat moet doen? Wesley vertelt het je in dit artikel.

Streamingdiensten streamen via DLNA

Je hebt een oud hifi-toestel zonder ondersteuning voor AirPlay, Chromecast of andere moderne streamingtechnieken. Of een set actieve speakers met beperkte ondersteuning voor streamingdiensten. Weggooien? Niet doen, want met een DLNA-app op je smartphone kun je misschien toch muziek afspelen via een streamingdienst. Jamie vertelt je er alles over in Streamingdiensten streamen via DLNA.