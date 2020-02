FWD Weekly update: Nieuwe televisies 2020 en een robuuste smartphone

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar de tv line-up van Sony en Panasonic voor 2020 en kun je de review lezen van een smartphone die tegen een stootje kan.

Verslag: wat is er nieuw in de Panasonic 2020 tv line-up?

Geen betere plaats om de nieuwe Panasonic tv line-up in de verf te zetten dan de Pinewood Studios in Engeland. In de thuishaven van James Bond en talloze andere films herinnert Panasonic ons aan zijn nauwe banden met de filmindustrie en vertelt het ons welke nieuwigheden we dit jaar in hun tv’s vinden. Lees het in het verslag: wat is er nieuw in de Panasonic 2020 tv line-up?

Impressie: Lcd- en oled-tv’s van Sony leggen ook nadruk op geluid

Sony presenteerde deze week zijn nieuwe televisies voor 2020 tijdens een evenement op het hoofdkantoor in België en wij waren aanwezig. Middels dit artikel geven we een impressie van de line-up voor het aankomende jaar. De fabrikant legt onder meer de nadruk op goed geluid, zonder soundbar of externe speakers.

Review + vlog: Cat S52

Wie een stevige telefoon uitzoekt komt al snel bij het merk Caterpillar uit. De Cat-telefoons zijn zogenaamde ‘rugged’ phones en zijn ontworpen om tegen een stootje te kunnen. Wij gingen aan de slag met de Cat S52. Deze smartphone heeft een adviesprijs van 499 euro. Lees de review en bekijk de vlog van de Cat S52.

Review: AJAX Systems alarmsysteem

Als je een alarmsysteem zoekt dan hecht je natuurlijk waarde aan betrouwbaarheid, kwaliteit en een goede ondersteuning. AJAX Systems is een relatief nieuwe speler op de markt van alarmsystemen en belooft je op alledrie de vlakken niet teleur te stellen. Wij nemen de proef op de som en testen een volledig uitgerust AJAX alarmsysteem. Lees het in de review van Ajax Systems alarmsysteem.

Review: Dali Rubicon 6C

Je wil beter tv-geluid én een goede muziekervaring in één oplossing. Moet je dan per se kiezen tussen een soundbar of een AV-receiver met veel speakers? Niet langer, want actieve stereospeakers met ingebouwde streaming worden steeds volwaardigere alternatieven die een hifi-geluidskwaliteit combineren met een discrete opstelling. De gloednieuwe Rubicon 6C’s van Dali mikken op mensen die op geen enkel vlak toegevingen willen doen. Jamie ging met dit model aan de slag. Lees het in de review van Dali Rubicon 6C.

Privacy in het smarthome: Wie registreren, kijken of luisteren er allemaal mee?

Het smarthome van vandaag de dag is voorzien van sensoren, camera’s, slimme apparaten en (draadloze) netwerken. Daarover gaat veel informatie die behoorlijk privacygevoelig kan zijn. En wie registreert dan eigenlijk wat, kijkt ongewenst mee of tapt stiekem af? Bij nader inzien blijkt jouw slimme huis of gebouw regelmatig zo lek als een mandje te zijn. Wil je meer weten over privacy in het smarthome? Lees dan dit artikel.