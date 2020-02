FWD Weekly update: Samsung Galaxy S20-serie en Innr filament-lampen

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we naar de afgelopen week aangekondigde Samsung Galaxy S20-serie. Ook lees je de review van de Vintage Innr filament-lampen met E27-fitting.

Hands-on: Samsung Galaxy S20-serie

De Samsung Galaxy S20-serie is deze week officieel onthuld. In dit artikel schrijven we over onze eerste indrukken met de drie toestellen. Dit keer krijgen we er inderdaad meteen drie: de reguliere Galaxy S20, de Galaxy S20+ en natuurlijk de grootste en uitgebreidste van de drie: de Galaxy S20 Ultra.

Review: Vintage Innr filamentlampen met E27-fitting (RF 264 en RF 261)

Vorig jaar hebben we de eerste twee slimme filamentlampen van het Nederlandse Innr getest, en onlangs heeft het bedrijf het assortiment verder uitgebreid. In deze review kijkt Martijn naar de RF 264 en RF 261 Vintage filamentlampen die zich vooral onderscheiden met hun opvallende en aparte vorm. Lees er alles over in de review van de Vintage Innr filamentlampen met E27-fitting.

Bowers & Wilkins Formation: alles wat je moet weten over dit high-end multiroomsysteem

Begin 2019 introduceerde Bowers & Wilkins het Formation multiroomsysteem, waarmee high-end audio ook zonder kabels mogelijk gemaakt moet worden. Inmiddels hebben we de belangrijkste producten uit de Formation line-up getest en dus is het tijd voor een compleet overzicht. Lees het in Bowers & Wilkins Formation: alles wat je moet weten over dit high-end multiroomsysteem.

Review: Oppo A9 2020

Naast de Reno– en Find X-serie bedient Oppo het goedkopere segment met de A-serie. Naast de goedkopere A5 2020 komt Oppo ook met de A9 2020 voor 249 euro. De Oppo A9 2020 lijkt op het eerste gezicht veel te bieden voor relatief weinig geld. Hoe het precies zit? Dat vertelt Tom je in de review van de Oppo A9 2020.

Draadloze koptelefoons en oortjes kopen: hier moet je op letten

Oordopjes die zich in je oor vouwen, een grote koptelefoon op je hoofd of een soort opzettandenborstels die uit je oren steken: headphones zijn er in allerlei soorten en maten. En dan hebben we het alleen nog maar over hoe ze eruit zien. Er is ook nog keuze in geluidskwaliteit, waterdichtheid, betaalbaarheid en accuduur. Veel om over na te denken. Wij helpen je op weg bij het aanschaffen van draadloze headphones. Dan heb je alvast geen draden die in de knoop zitten. Lees het in Draadloze koptelefoons en oortjes kopen: hier moet je op letten.

Review: Foscam C2m FHD

Tegenwoordig geniet een breed inzetbare IP-camera veel populariteit. Wij ontvingen van de importeur de nieuwe Foscam C2M full HD-camera en waren direct gecharmeerd door het uiterlijk van deze camera. Deze compacte IP-camera ondersteunt Google Home en luistert bovendien naar stemcommando’s die beginnen met ‘Alexa’, gericht aan de virtuele assistent van Amazon. Lees meer over deze camera in de review van de Foscam C2m FHD.