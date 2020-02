Gaat het Mobile World Congress 2020 nog wel door?

Sinds de uitbraak van het Corona-virus hebben veel bedrijven zich teruggetrokken van het Mobile World Congress 2020. Dit evenement zou over twee weken in Barcelona plaats moeten vinden. De leegloop blijft echter maar doorgaan en de GSMA zal waarschijnlijk aankomende vrijdag een vergadering houden over het al dan niet door laten gaan van de beurs.

Op 5 februari trok LG zich terug van de beurs. Het bedrijf plaatste een statement met de uitleg dat de veiligheid van de medewerkers en bezoekers niet gegarandeerd kan worden. Andere bedrijven volgden. ZTE, TCL en Samsung schaalden hun aanwezigheid terug, maar bedrijven als Sony, Amazon, Facebook, Intel, Nvidia, Ericsson en Vivo hebben ook helemaal afgezegd. Ook tal van providers zeggen niet meer te komen. De organisator van het MWC, GSMA, heeft hierdoor een serieus probleem.

Strenge veiligheidseisen

De GSMA heeft de afgelopen weken steeds strengere veiligheidseisen aangekondigd. Zo is er een ‘no-handshake policy’, wordt de temperatuur van bezoekers gemeten, is desinfecterende gel volop aanwezig en worden mensen uit de Chinese Hubei provincie helemaal niet toegelaten. Andere bezoekers uit China worden alleen toegelaten als ze kunnen bewijzen dat ze de twee weken voorafgaand aan de beurs niet in China zijn geweest.

De toekomst van het Mobile World Congress 2020 hangt waarschijnlijk van aankomende vrijdag af. Volgens de Spaanse krant La Vanguardia zal de GSMA dan een vergadering houden of de beurs nog wel door moet gaan, uitgesteld wordt of helemaal wordt gecanceld. Het afzeggen van het evenement zou mogelijk een verlies van 492 miljoen euro’s betekenen.