Gamestreamingdienst Stadia standaard op ROG Phone III

Asus heeft aangekondigd dat de nieuwe gamingtelefoon van Republic of Gamers (ROG Phone) standaard wordt uitgebracht met Stadia. Stadia is de streamingdienst voor games die Google in 2019 heeft gelanceerd.

Gamingtelefoon

Qua gamingmogelijkheden lijkt het geen vreemde keuze voor een gamingtelefoon om met een aanbieder van spellen in zee te gaan. Echter is het wel opvallend dat er juist nu wordt gekozen dit aan te kondigen. Google Stadia is tot op heden niet heel goed ontvangen. De dienst ging in de tweede helft van 2019 live op een moment dat het nog niet goed kon tonen wat het in huis had. Vervolgens nam het uitbreiden van het assortiment veel tijd in beslag en bleek dit in veel gevallen ook relatief prijzig.

Bovendien is het eigenlijk juist wél vreemd om voor deze gamestreamingdienst te kiezen. Er wordt niet van de hardware van de telefoon gebruikgemaakt om een game te installeren en goed te laten presteren. Het zou daarmee het idee dat ROG Phone hét merk voor gamers is eerder ondermijnen.

Stadia

Het idee achter Stadia is dat je games via het Stadia-platform aanschaft en deze vervolgens op welk toestel dan ook kunt spelen. De spellen worden op een server geïnstalleerd en via je internetverbinding kun je op die manier gamen in de cloud. De game moet goed presteren, omdat deze op een professionele server staat. Je hoeft de game daardoor niet te installeren op bijvoorbeeld een Chromebook met zijn kleine hoeveelheid opslagruimte. Een game werkt goed via cloud, zolang je internetverbinding dit toelaat.

ROG Phone III

Op dit moment heb je een betaald abonnement nodig van Stadia om de dienst te gebruiken: dit is 10 euro per maand, maar dan kun je games wel spelen in 4K en met 5.1 surround sound. Bovendien krijg je regelmatig gratis games. Later dit jaar komt er een gratis abonnement, waarbij je waarschijnlijk geen gratis games krijgt. Dit abonnement staat het toe te gamen op 1080p met 60fps en stereogeluid. Recentelijk heeft Stadia aangekondigd dat het steeds meer smartphones ondersteund, waaronder enkele modellen van Samsung.

Nu komt er van Asus groot nieuws dat het op de ROG Phone III standaard Stadia zal installeren. De ROG Phone III is echter nog niet officieel aangekondigd. AndroidPolice geeft aan dat een Asus-woordvoerder heeft gezegd dat het volgende toestel de Stadia-app al voorgeïnstalleerd heeft. Ook schijnen bezitters van de ROG Phone III te kunnen rekenen op drie gratis maanden Stadia Pro.