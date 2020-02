Gelekt: Galaxy Tab S6 Lite met S Pen en veel lagere prijs

Als we de geruchten mogen geloven, dan werkt Samsung momenteel aan een nieuwe, goedkopere tablet: de Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Er is namelijk een render gelekt waarop de onaangekondigde tablet te zien is. Het apparaat wordt, zoals het er nu naar uitziet, geleverd met een S Pen.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite gelekt

De render is afkomstig van Android Headlines. Dit moet dus een goedkopere versie van de Samsung Galaxy Tab S6 worden (onze review verschijnt volgende week op de site), die vorig jaar op de markt kwam. Dat apparaat bood de betere specs van dat moment aan voor een relatief hoge prijs, maar daardoor is het wel een ontzettend fijne Android-tablet. Wat er precies anders is aan de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, is nog niet zeker. Maar qua design moeten beide apparaten in elk geval op elkaar gaan lijken, zoals we nu al kunnen zien.

De randen lijken niet heel dun of heel dik te zijn en het scherm oogt behoorlijk groot. Op de afbeelding zien we ook de S Pen staan, de stylus die Samsung levert bij de duurdere Galaxy Tab S-modellen. Waarschijnlijk kun je die accessoire draadloos opladen door hem achterop de tablet te bevestigen. Het lijkt er namelijk op dat de S Pen gelijk is aan de versie van de Samsung Galaxy Tab S6. Mogelijk krijgt de Samsung Galaxy Tab S6 Lite de Exynos 9611-processor, 4 GB aan werkgeheugen en tenminste 64 GB aan opslagruimte.