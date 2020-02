Gerucht: 5G voor Motorola One 2020-telefoons

Motorola mag dan met high end telefoons komen zoals de Moto Razr: het is nog steeds heel sterk in de markt met telefoons van een paar honderd tot vijfhonderd euro. Zo worden dit jaar de nieuwe Motorola One-telefoons verwacht en daar is al het een en ander van gelekt. Zo heeft de Racer 5G een gecurved scherm en 5G-mogelijkheden.

Motorola Racer 5G

XDA Developers heeft informatie waaruit blijkt dat de nieuwe Motorola One-telefoons een gecurved watervalscherm hebben, waarbij het scherm langs de zijkanten naar beneden vloeit. Het gaat om twee telefoons. Een zal tussen in de prijsklasse 350 tot en met 600 euro vallen en die draagt de codenaam Racer 5G. Dan is er ook nog een duurder model die momenteel Burton wordt genoemd.

Er is van de Racer 5G beeld gelekt, waarop te zien is dat het toestel nagenoeg geen zwarte zijrand heeft door dat cascaderende watervalscherm. Voor de selfiecamera is gekozen voor een ‘perforatiegat’, zoals we dat al bij diverse telefoons hebben gezien en nog zullen gaan zien:

Snapdragon-chips

Beide telefoons worden al bij launch voorzien van Android 10 en hebben displays van 6,67 inch. Het verschil zit hem onder andere in de processor. Racer 5G krijgt een Snapdragon 765(G), terwijl Burton een trapje hoger gaat met een Snapdragon 865-chipset. De Racer wordt naar verwachting voorzien van 128GB opslag en 6GB werkgeheugen. En van een 48MP-camera aan de achterkant. Van de Burton is alleen het werkgeheugen gelekt: 8GB of 12GB.

In ieder geval wordt er van de Burton veel verwacht qua prestaties: het toestel krijgt naast die chipset een batterij van 5170mAh versus een 4660mAh-batterij in de Racer 5G. Hoewel de Burton geen 5G achter zijn codenaam heeft, is het idee wel dat de telefoons allebei 5G-mogelijkheden krijgen. Er zit echter wel een verschil in: het vlaggenschip Burton zal waarschijnlijk niet in elke regio waar Motorola het toestel op de markt brengt zijn voorzien van 5G-toegang.

Wat er waar is van deze geruchten, dat horen we hopelijk tijdens het Mobile World Congress in Barcelona eind deze maand. Er wordt verwacht dat Motorola dan meer laat zien van zijn Motorola One 2020-telefoons.