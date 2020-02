Gerucht: Apple werkt aan iPad Pro-toetsenbord met een trackpad

Apple is voornemens een nieuw toetsenbord voor de iPad Pro uit te brengen. Dit toetsenbord moet voorzien worden van een trackpad. Het nieuwe keyboard moeten samen met de nieuwe Pro-versie van de Apple-tablet gepresenteerd worden, aldus The Information.

iPad Pro-toetsenbord met trackpad – gerucht

Wanneer Apple inderdaad een trackpad toevoegt aan het toetsenbord voor de iPad Pro, dan brengt het bedrijf uit Cupertino wederom functionaliteit die meestal geassocieerd wordt met een laptop naar zijn eigen tablet toe. iPadOS heeft bijvoorbeeld al ondersteuning voor externe muizen; om die optie te activeren, die je wel in de instellingen te duiken. Daarnaast krijg je dan geen traditionele muisaanwijzer te zien, maar een cirkel met een punt in het midden. Tot nu toe geeft Apple dus weinig aandacht aan muisbediening op de iPad.

Mocht de iPad Pro inderdaad een toetsenbord met een trackpad krijgen, dan geeft het bedrijf mogelijk ook meer aandacht aan deze manier van bedienen. De ondersteuning voor muizen zou in elk geval prominenter in beeld gebracht kunnen worden. Op moment van schrijven is het niet precies duidelijk wat Apple in petto heeft voor het iPadOS, maar het bedrijf zei onlangs wel dat we niet lang meer op nieuws hoeven te wachten. Wellicht heeft Apple, ondanks het verborgen karakter, veel positieve respons gehad op de muisondersteuning.